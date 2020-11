Sony a créé de courts didacticiels pour faciliter le transfert de données ou définir les paramètres recommandés.

Il en reste déjà moins à la PS5 pour arriver dans les magasins, et de Sony, ils veulent que tout soit prêt pour que les utilisateurs n’aient pas de problèmes avec leur système de nouvelle génération lorsqu’ils l’achètent, non plus. 12 ou 19 novembre selon le territoire. Maintenant, ils ont publié une série de vidéos qui servent de courts tutoriels qui ont pour but d’aider à configurer certains paramètres, comme le utilisation du compte, transfert de données PS4 vers PS5 ou paramètres recommandés.

De cette façon, nous pouvons également mieux regarder l’aspect du système d’exploitation de la console, qui semble assez intuitif d’après ce que nous pouvons voir. Dans le premier, ils aident comment ajuster les différents réglages proposés par la console. Entre autres aspects, ils enseignent les étapes pour sélectionner l’audio 3D à notre goût, les mises à jour de la console ou les possibilités de laisser le système en mode veille, évitant ainsi une consommation plus élevée.

Dans la vidéo suivante, ils précisent comment nous devrons faire pour transférer des données utilisateur ou des jeux de PS4 vers PS5. En outre, ils recommandent de stocker les jeux PS4 sur un stockage externe, qui peut être directement connecté au nouveau système.

Dans ce dernier cas, ils apprennent à intégrer les paramètres de compte que nous avons dans la PS5, en étant capable de configurer la console en ajoutant notre identifiant ou notre email, ou scanner un code QR depuis l’application PlayStation afin que nos informations soient conservées dans la console de nouvelle génération.

N’oubliez pas que, pour éviter les foules, la PS5 n’aura pas de lancement en face à face en Europe, ce qui signifie qu’il n’y aura pas d’unités à vendre en magasin et ne pourra être obtenue que par ceux qui l’ont réservée, avec livraison à domicile ou sur rendez-vous dans les établissements, selon les état de santé de chaque ville.

