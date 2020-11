Contrairement aux jeux PS4, pour l’instant vous ne pourrez pas connecter d’appareils externes pour transférer ces données.

Au cours des dernières heures, les analyses de la PS5 ont été publiées dans le monde entier, et grâce à cela, nous apprenons de nouveaux détails sur le console Sony nouvelle génération. Comme, par exemple, nous pouvons voir de première main les heures que nous avons investies dans les jeux PS5 et PS4. De plus, nous avons appris d’autres détails qui peuvent ne pas plaire à tous les utilisateurs, comme l’impossibilité d’extraire les données de sauvegarde des jeux PlayStation 5 avec des périphériques externes (USB, disques durs), ne laissant que la sauvegarde disponible -pour l’instant- dans le cloud, ce qui nécessite un abonnement à PS Plus.

Ceci est assuré par Polygon, qui indique que nous ne pourrons pas extraire les données sauvegardées vers le stockage interne comme c’est le cas avec les jeux PS4, que nous pouvons transférer vers la console de nouvelle génération via des appareils externes. La seule option disponible actuellement, comme on dit, est souscrire au service PS Plus, car il permet de stocker des fichiers dans le cloud car c’est l’une des fonctionnalités qu’il propose, au-delà des jeux mensuels gratuits. Au moins, c’est comme ça que ce sera au lancement de la console, cependant cela peut changer dans une future mise à jour.

Si vous êtes abonné à PS Plus, vous n’aurez aucun problème pour effectuer le processusLe support lui-même indique que nous pouvons sauvegarder les données enregistrées des jeux PS5 d’une autre manière. La console vous permet de faire une sauvegarde de toutes les données qu’il a inclus, y compris les parties sauvegardées, et ainsi pouvoir les transférer sur un disque dur externe. Bien que seules les tablettes soient enregistrées afin que leur utilisation soit limitée à une restauration de la console. De cette manière, il est également difficile, par exemple, de pouvoir effectuer de petits tours en sauvegardant des jeux sur des appareils externes pour réaliser plusieurs fins d’un même jeu rapidement et facilement.

Si vous voulez savoir quelle a été notre expérience jusqu’à présent avec la consoleNe manquez pas nos impressions approfondies de la PS5. Vous pouvez également consulter le catalogue de lancement avec lequel Sony lancera la nouvelle génération.

En savoir plus: PS5, PS Plus et Sony.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');