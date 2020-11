PS5 spécial, nouveau jeu vidéo James Bond et controverse GOTY 2020 au 3DJuegos SuperShow

Une ration d’actualités, d’opinions et de débats dans 3DJuegos. Tout ce que la semaine a donné de lui-même dans un nouveau programme.

Nouveau SuperShow de 3DJuegos! Comment pourrait-il en être autrement, nous profitons de la première de PlayStation 5 pour analyser tout ce qui a été la première de la console et de ses jeux vidéo les plus remarquables. Pour une occasion aussi importante, nous avons eu un invité de luxe: Juan Emilio Reyes, Juanem, de 3DJuegos Mexique. Comment s’est passée la première au Mexique une semaine plus tôt qu’en Espagne?

Prendre l’avantage les circonstances PlayStation Nous avons passé en revue les dernières nouvelles sur les améliorations hypothétiques promises par Jim Ryan pour PS Plus et PS Now, qu’est-ce que cela devrait se traduire dans les années à venir et que devriez-vous apprendre de la concurrence? Autre nouveauté de la semaine, l’annonce récente d’un nouveau jeu vidéo James Bond créé par les auteurs de Hitman, Comment avons-nous géré l’actualité?

La polémique de la semaine est liée au choix des jeux GOTY aux Game Awards, ¿¿où laisse-t-il les récompenses l’absence de l’un des jeux vidéo les plus récents et les mieux notés comme Half Life: Alyx? Nous analysons l’échec du Golden Joystick pour prédire ce qui pourrait se passer en décembre prochain en Les anges.

Le programme d’aujourd’hui a présenté Juan Emilio Reyes, Toni Piedrabuena Oui Alberto Pasteur. Luis Marquez a été en charge du montage, de la partie technique et de la gentillesse. le SuperShow se bloque sur les canaux habituels Jeux 3D tous les jeudis à midi.

