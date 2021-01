Cela ne veut pas dire que les dates attendues varient, mais c’est curieux car ce n’est pas la première fois que cela se produit.

Il y a quelques jours, lors de l’événement CES 2021, Sony a publié une vidéo avec les jeux qui arriveront bientôt sur PS5, mettant à jour les dates de sortie de ses propres productions et de sociétés externes, parmi lesquelles nous avons trouvé plusieurs titres tels que Pragmata ou Project Athia. Maintenant, mystérieusement, la vidéo a été éditée et re-téléchargée en supprimant les images d’arrivée des jeux tiers.

Ils ont fait écho du portail Gematsu, qui ont téléchargé une image avant et après sur leur compte Twitter. Maintenant, le texte de la séquence est beaucoup plus court et les dates de sortie ont disparu comme ceux des deux jeux indiqués, ou encore d’autres aventures comme Little Devil Inside, Hitman 3 ou Ghostwire Tokyo, entre autres.

Nous ne savons pas si les dates annoncées il y a quelques jours vont changer maintenantCe n’est pas la première fois que PlayStation modifie le texte des vidéos déjà publiées. Il l’a déjà fait il y a quelques semaines, supprimant la date de Gran Turismo 7 de l’équation dans une autre bande-annonce. Ils ont également eu des problèmes avec les annonces de Final Fantasy XVI et Demon’s Souls qui ont confirmé leur arrivée sur PC, pour corriger ultérieurement les informations, créant de la confusion pour les utilisateurs.

Cette variation sur la vidéo du CES 2021 il n’aurait pas à supposer de changement de plans dans les dates de lancement qui ont été vus. Dans tous les cas, il faudra attendre que Sony clarifie pourquoi le matériel a été modifié en éliminant tous les jeux qui apparaissaient auparavant. Nous avons récemment appris que Naughty Dog embauche des employés pour son prochain projet, qui sera vraisemblablement pour PS5.

