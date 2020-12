Sur PS4 et Xbox One, les performances sont assez médiocres.

Le nouveau grand jeu du studio polonais CD Projekt il a déjà été publié. Cyberpunk 2077 commence sa vie assez controversée, comme la performance du titre n’est pas attendu. Sur PC, bien qu’il présente des problèmes d’optimisation que vous pouvez essayer d’atténuer avec ces conseils, cela fonctionne beaucoup mieux que sur consoles et maintenant nous avons une analyse plus claire de cette question.

Le jeu offre de loin la meilleure qualité visuelle sur Xbox Series X Digital FoundryLes compagnons de Fonderie numérique, connu pour effectuer une analyse détaillée des performances de différents jeux vidéo, a comparé le fonctionnement de Cyberpunk 2077 sur PlayStation 5, Xbox Series S et Xbox Series X. Bien que maintenant nous allons entrer plus en détail, la principale conclusion est que le jeu offres sur Xbox Series X “le meilleure qualité visuelle par une certaine marge “.

Il est important de dire que cette vidéo utilise les versions du jeu avant 1.04, déjà disponible sur toutes les consoles, et qui en principe devrait améliorer la stabilité et certains détails graphiques. Nous vous laissons également ci-dessous une vidéo de TheBitsAnalyst avant le nouveau patch, où vous pouvez voir le mauvaise performance sur PS4 et Xbox One, et comment Xbox One X et PS4 Pro améliorent l’expérience, sans être pas parfait.

Après avoir analysé les versions PS4 et PS4 Pro du jeu, Digital Foundry a publié quelques conclusions intéressantes de la comparaison entre PS5, Series X et S.La première chose est que la Xbox Series X a deux options de performance, quelque chose qui n’a pas PS5 ou Série S. Cela nous permet de choisir entre mode performance et mode qualité, ce dernier étant très différenciant.

La série S ne déplace pas la version One; fonctionne comme une version modifiée du mode qualité Série XSur la série X, ce mode de qualité verrouille le fps à 30, mais améliore considérablement la résolution, qui varie de 1512p à 1728p, selon la situation. En termes de qualité, il y a aussi des améliorations dans certains effets visuels qui donnent, en général, un meilleur résultat graphique. En mode performance, le jeu passe à 1080p et 60fps, mais c’est en fait un peu pire que PS5 dans ce mode. Bien sûr, la densité de PNJ et de véhicules de la série X est plus vieux, ce n’est donc pas non plus une comparaison d’égal à égal.

En ce qui concerne les performances de la PS5, la rétrocompatibilité fonctionne dans un plus simple: exécute la version PS4 Pro, atteignant une résolution maximale de 1188p, mais avec la différence qu’il déverrouille les fps et fonctionne à 60 la plupart du temps, avec parfois quelques difficultés. L’expérience sur PS5 est différente de PS4 et PS4 Pro et fait au moins le titre plus jouable.

Enfin, les résultats avec la série S ils sont intéressants. La première chose est que la console ne déplace pas la version One, mais fonctionne comme un version modifiée du mode qualité X Series. la résolution est inférieure, il peut même fonctionner en dessous de 1080p, mais il peut aller jusqu’à 1296p à certains moments, à environ 30 images par seconde constantes. Il bénéficie également de la densité des PNJ et des véhicules, bien que l’image soit plus floue que dans la série X.

Quoi qu’il en soit, il semble que l’engagement de CD Projekt à continuer d’améliorer le jeu est ferme. En fait, il ne faut pas oublier que les consoles nouvelle génération recevront un mise à jour en 2021, nous espérons donc que l’expérience s’améliorera considérablement. Hier, nous avons appris que les travailleurs recevraient les extras économiques malgré les communiqués de presse et que le jeu est déjà rentable pour le studio polonais.

