Vous cherchez quelque chose de léger pour sortir avec vous? Nous vous laissons une petite sélection de films drôles et drôles que vous pouvez trouver sur Netflix, Amazon Prime Video ou HBO.

Plusieurs fois, nous devons nous déconnecter de notre routine, et plus encore dans ces rares moments où nous devons vivre. Jette-toi sur le canapé, donne-le à jouer et se perd dans un film amusant qui nous fait oublier, même temporairement, tout ce qui est mauvais.

La comédie et l’aventure aux accents comiques sont les deux meilleurs genres pour nous aider à cet égard. Des films légers qui ne nécessitent pas beaucoup d’exercice de compréhension, mais qui sont très agréables pour leur rythme et leurs situations hilarantes.

Aujourd’hui chez HobbyConsolas nous vous apportons un petite sélection de titres que vous pouvez trouver lorsque vous cherchez un film léger et amusant à traîner. Les titres entrent en jeu Netflix, HBO et Amazon Prime Video, alors n’hésitez pas à en ajouter dans la section commentaires.

Le prince de Zamunda (Netflix)

Un classique intemporel d’Eddie Murphy qui recevra bientôt une suite intitulée Le roi de Zamunda. Peu importe le nombre de fois où vous avez assisté au voyage réel d’Akeem à New York, vous continuerez à profiter de ses moments comme le premier jour.

Le prince de Zamunda présente l’aventure de l’héritier du trône d’un pays africain qui décide de se rendre aux États-Unis à la recherche d’une femme qui lui convienne, ne se contentant pas de son mariage arrangé. Akeem et Semi (Arsenio Hall) vivront alors une aventure qui changera leur vie, et celle de nombreux New-Yorkais.

Les Goonies (HBO)

Les Goonies est un autre classique aussi agréable aujourd’hui qu’il l’était dans les années quatre-vingt. Un film d’aventure sur le thème de la chasse au trésor en échappant à des voyous de taille moyenne.

Cette bande d’enfants se lancera à la recherche du trésor de One-Eyed Willy, semant les graines d’une des références du cinéma des années 80 qui continue de faire vibrer les téléspectateurs aujourd’hui, même s’ils ont vu le film quatre-vingts fois.

Le Truman Show (Amazon Prime Video et Netflix)

Jim Carrey a eu quelques lumières et ombres dans sa carrière, mais The Truman Show peut certainement être considéré comme l’une des lumières les plus brillantes. Un homme vit une vie de mensonges en étant le protagoniste inconscient d’une émission de télé-réalité.

Mais quelque chose commencera à changer lorsque Truman commencera à sentir son pain grillé. Il commencera une série de tentatives de l’homme bon pour essayer de s’échapper de ce monde et voir ce qui se trouve au-delà de l’horizon.

Je suis Dolemite (Netflix)

Un autre d’Eddie Murphy, cette fois sur Netflix. Je suis Dolemite peut sembler être un film de plus, mais c’est le grand retour de Murphy dans la première division d’Hollywood avec la recréation de ce personnage coloré.

Ce film original de Netflix suivra les efforts de Dolemite pour faire un film à petit budget sur un personnage créé par le protagoniste lui-même pour devenir célèbre. Mais les choses dans le septième art se passent rarement comme on le voudrait, surtout s’il n’y a pas assez d’argent.

Le film LEGO (HBO)

Amusant, plein de clins d’œil, divertissant et pour tous les publics. Le film LEGO est la première incursion de LEGO sur grand écran avec un succès louable et une histoire qui évoque les profondeurs de l’enfant que nous, les adultes, avons à l’intérieur (ou à l’extérieur, selon le cas).

Une histoire d’auto-amélioration où la colle est le vrai méchant et où nous verrons beaucoup, beaucoup de pièces qui nous feront rêver que tout est possible. Savez-vous pourquoi tout est possible? Parce que tout est fabuleux.

Borat: Moviefilm ultérieur (Amazon Prime Video)

Bien sûr, Borat Subsequent Moviefilm n’est pas un film pour tous les publics, ni pour tous les goûts, qui va de l’avant, mais si l’humour de Sacha Baron Cohen et son mythique journaliste kazakh sont votre truc, c’est votre film.

La suite du faux documentaire à succès est disponible sur Amazon Prime Video dans le cadre de sa programmation originale, nous apportant une nouvelle analyse de la société américaine pour la plus grande gloire de la nation du Kazakhstan.

La vie de Brian (Netflix)

Un des classiques immortels de Monty Python. La vie de Brian fait partie de ces films qui, comme d’autres que nous rassemblons dans cette liste, peu importe le nombre de fois que vous avez vus, vous aurez toujours des pierres prêtes à lancer quand quelqu’un dit Jeová.

La drôle de vie du jeune Brian sera parallèle à celle d’un autre jeune homme qui a fini par se consacrer à l’histoire: Jésus de Nazareth. Bien sûr, celle de Brian était bien plus hideuse.

Le dictateur (HBO)

Si le style de Borat n’est pas votre truc, Sacha Baron Cohen a également The Dictator sur notre liste, un film qui combinera les critiques cinglantes du comédien britannique avec certaines des parodies les plus hilarantes qu’il ait faites, bien que loin des personnages. comme Ali G.

L’amiral général Aladdeen sera victime d’un complot visant à mettre fin à son régime. Il finira en exil aux États-Unis, où il se fera passer pour quelqu’un d’autre, mais pas de son plein gré, tout en essayant de rentrer dans son pays pour reprendre son règne tyrannique.

Le mexicain (Amazon Prime Video)

Le Mexicain ne sera jamais le meilleur film de Brad Pitt ou de Julia Roberts, mais c’est certainement un film agréable à regarder à des moments où nous devons débrancher la puce, et l’exécution globale est assez solvable.

La recherche d’un pistolet légendaire au Mexique amènera le garçon de courses d’un chef de la mafia à travers la frontière pour trouver des situations surréalistes et des jeux doubles et triples des autres personnages.

Les aventures folles et folles de Robin Hood (Netflix)

Nous aurions inclus The Crazy Story of the Galaxies, mais malheureusement, il n’est disponible sur aucune des plateformes aujourd’hui. On se contentera donc d’honorer Mel Brooks avec The Crazy, Crazy Adventures of Robin Hood, qui n’est pas loin derrière.

La parodie hilarante des Aventures de Robin Hood amènera les téléspectateurs à voir l’une des versions les plus folles de la légende de ce voleur qui a volé les riches pour donner aux pauvres.

Avec cela, nous terminons notre examen de certains films drôles et drôles à traîner sur Netflix, HBO et Amazon Prime Video. Comme nous l’avons dit, il s’agit d’une simple sélection, n’hésitez pas à en rajouter dans la section commentaires.