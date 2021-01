Sony Playstation 5 :

Commutateur Nintendo a été positionné comme l’une des meilleures plateformes dans lequel faire l’expérience du jeux indies que le panorama du développement alternatif publie périodiquement: la console hybride est devenue l’un des systèmes prioritaires pour ces auteurs, qui n’hésitent pas à apporter leurs premiers travaux au eShop numérique, où ils sont également bien accueillis par un public de plus en plus habitué plonger dans le magasin pour trouver de nouveaux titres à jouer.

C’est pourquoi dans cet article nous avons choisi de sélectionner une dizaine d’œuvres disponibles sur Nintendo Switch et recommandées car leur proposition n’est pas que innovant, frais et unique, mais s’intègre également parfaitement dans les systèmes de contrôle de la console: jeux pour jouer à la maison et sur un ordinateur portable, expérimenter à la fois solo et coopératif, pièces frénétique de sortir ou aussi intense que lire un bon livre.

Envergure

L’envergure est le adaptation au jeu vidéo d’un jeu de société avec plateau, cartes et dés, une œuvre qui a été récompensée à plusieurs reprises et qui vient maintenant avec une version numérique qui traduit librement la dynamique de l’original. Ici, nous jouerons avec l’objectif de attirer les oiseaux dans notre réserve naturelle, et pour cela nous devrons gérer différentes variables: nourriture, œufs, oiseaux eux-mêmes Le résultat est une belle expérience de gestion calme dans lequel nous allons rivaliser avec d’autres utilisateurs – à la fois en multijoueur local et en ligne, ou avec la propre IA du jeu – pour voir qui a réussi à surmonter plus de défis et a obtenu plus de plumes. De plus, c’est un beau jeu sur le plan visuel, avec d’excellentes illustrations et des informations supplémentaires sur chaque oiseau.

Vers la Lune

Si nous devons parler de la façon dont les jeux vidéo indépendants ont marqué un avant et un après dans notre perception du médium, nous ne pouvons pas oublier To The Moon, une œuvre conçu et développé dans RPG Maker mais sans aucune relation avec ledit genre: ses auteurs ont profité de l’accessibilité dudit moteur pour raconter une histoire émouvante sur mémoire, perte, amour et famille. Le tout avec une touche d’humour qui flirte avec le drame pour laisser au joueur un sens inégalé de doux-amer et attachant. Est un de ces jeux auxquels vous ne pouvez pas jouer au moins une fois dans votre vie, et ceux qui l’ont déjà essayé peuvent le revoir en profitant du fait qu’il est disponible sur Switch, car cela en vaut vraiment la peine.

Super Meat Boy pour toujours

Des années après la sortie du jeu original, Super Meat Boy Forever arrive sur Switch en tant que console exclusive examinant le formule de plate-forme pure et dure exigeante, ce qui lui donne aussi un plus dans tout ce que le premier titre offrait: les niveaux sont plus exigeants, le gameplay plus raffiné, la proposition graphique est encore plus compacte … Votre boucle de jeu, celui qui nous pousse à répéter le même niveau encore et encore jusqu’à ce que nous en devenions obsédés, s’intègre également parfaitement dans la proposition portable de Switch. Un titre qui reprend respectueusement ce qui a rendu le premier Super Meat Boy génial et l’emmène visiter de nouveaux horizons qui se sentent certainement bien.

Kentucky Route zéro

Quelque chose de plus calme que le précédent, mais tout aussi recommandable, est ce Kentucky Route Zero. C’est l’une des aventures graphiques les plus acclamées de ces dernières années, un événement qui nous tient en haleine depuis 2018, date de publication de son premier acte, jusqu’en 2020, date de sortie du cinquième et dernier acte: Tout au long de ces épisodes, nous allons vivre l’histoire de Conway, un chauffeur de camion à la recherche de la mystérieuse Route Zéro, et celle des personnages qu’il rencontre en cours de route. Le tout dans une histoire unique où le réel et la magie convergent pour nous offrir des moments uniques. La version que l’on peut trouver dans Switch comprend tous les actes du jeu, en plus des interludes qui ont été publiés entre eux. C’est une manière optimale de jouer ce travail car il est également livré avec des textes en espagnol.

Rues de la rage 4

Il y a des années, personne n’aurait pu parier qu’en 2020, nous allions voir une nouvelle suite d’une saga classique aussi célèbre et aimée que Streets of Rage, ou du moins personne ne s’attendait à voir un épisode que les fans des premiers jeux ont tant aimé. Mais le résultat final de Streets of Rage 4 a réussi à convaincre des amis et des inconnus même en changeant certains des aspects fondamentaux du triloga original afin de lui donner un look actuel tout en respectant la formule classique. Avec ça nouvelle version du beatem up La validité du soi contre le quartier est démontrée, un genre qui est meilleur en coopératif et donc dans Switch il trouve la plateforme idéale sur laquelle jouer: être capable de se battre côte à côte avec des amis n’importe où, ou de les combattre en mode versusC’est un rêve pour ceux d’entre nous qui ont grandi en faisant la queue aux arcades.

À l’intérieur

L’intérieur est un grand travail de Faire le mort, studio indépendant qui a surpris avec son cousin, Limbo: continuant avec son atmosphère oppressante, ce travail nous amène à prendre le contrôle de un enfant dans une société sombre et désaturée. Nous sommes obligés de suivre une série de règles dans un monde dystopique latéral en proie à la mort et aux horreurs impropres à vivre dans l’enfance. Toute cette approche est utilisée pour raconter une histoire d’oppression et de contrôle social, politique et gouvernemental. Un titre qui nous laisse le cœur dans un poing tout au long de l’intrigue, nous faisant réfléchir sur l’environnement lui-même et notre rôle dans la société. C’est l’un des jeux les plus acclamés de ces dernières années, raison de plus pour entrer dans sa proposition particulière et écrasante.

Cuphead

Les amateurs de défis peuvent en trouver un de haut vol à Cuphead, le titre à succès de Studio MHDR dont la section graphique est inspiré des dessins animés du début du siècle dernier. Cette proposition artistique particulière n’est que la pointe de l’iceberg de cette expérience: derrière l’adorabilité de ses personnages et de ses décors se cache un défi établi dans la lutte contre plusieurs boss finaux qui ne nous faciliteront pas la tâche. Nous nous battons contre eux dans des scénarios en constante évolution et nous devrons apprendre leur rythme si nous voulons les finir et passer au suivant. Cela a aussi niveaux de plateforme et de combat contre des ennemis plus accessibles dans lesquels nous pouvons à la fois pratiquer et améliorer nos compétences. Sans aucun doute un jeu idéal pour la coopérative de Switch.

Horace

Horace est un titre indépendant développé par une équipe de deux personnes. Ce jeu de plateforme en pixel art nou se contente de faire partie du genre, mais en plus d’un gameplay plus ou moins classique, mais solvable, il se concentre sur sa partie narrative pour nous proposer une histoire de perte et d’amélioration personnelle. Tout au long de la 15 heures Pendant le jeu, nous allons vivre une aventure variée en deux dimensions dans laquelle non seulement nous sauterons en évitant les obstacles, mais nous devrons également effectuer de multiples actions représentées sous forme de mini-jeux. Une histoire attachante qui ne laissera pas indifférent ceux qui osent la découvrir.

Dans la brèche

Into the Breach est l’un des roguelikes les plus originaux de ces derniers temps: nous prenons le contrôle d’un groupe de mecha dans un combat au tour par tour contre des extraterrestres qui viennent envahir la planète. Chacun d’eux a une série de mouvements prédéterminés, tout comme nos robots, et nous devrons apprendre leurs stratégies en même temps que nous proposons les nôtres. L’objectif est de sauver chacune des multiples îles menacées par cette invasion. Si nous échouons, nous sauterons dans un fossé interdimensionnel pour réessayerBien qu’en cours de route, nous perdrons tous les avantages et nous serons obligés de les obtenir à nouveau. De plus, les objectifs de chaque région des îles auront également été réinitialisés. C’est un titre de stratégie stimulant qui inviter des jeux rapides, il est donc idéal de l’installer sur Switch et de le visiter fréquemment.

LOIN: Lone Sails

Situé dans un monde post-apocalyptique du désert, FAR: Lone Sails raconte une histoire dans laquelle nous nous mettons aux commandes d’un dépotoir navire terrestre qui se déplace en utilisant le vent. Nous devrons faire le tour du véhicule encore et encore pour résoudre ses nombreux problèmes techniques, mais nous le ferons en solitaire, sans autre aide que les matériaux que l’on trouve dans les ruines de ce qui semble avoir été un jour une ville. La clé est d’aller de l’avant pour trouver pièces qui nous aident à le faire à l’intérieur du véhicule, car l’environnement extérieur est agressif et peu pratique. Ce titre combine l’aventure et les énigmes de manière organique pour donner de l’importance au récit émergenteya son histoire de surmonter dans la solitude.