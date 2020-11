Sony Playstation 5 :

Comme par exemple, que le héros de l’histoire dans Fenyx, mais ils ne peuvent pas dire si c’est un Dieu ou non.

Immortels: Fenyx Rising est le nouvelle ip ubisoft développé par Ubisoft Québec, le même studio que le grand Assassin’s Creed Odyssey. C’est un jeu d’action et d’aventure en monde ouvert situé dans la mythologie grecque, qui à venir sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 3 décembre prochain.

Game Informer a interviewé Scott Phillips, directeur de jeu, dans une vidéo pleine de questions et réponses très rapides sur les caractéristiques qu’il aura. Nous vous laissons 10 d’entre eux, certains des plus éclairants, comme ça Fenyx utilise des armes de toutes sortes, épées, haches, arcs, piques, mais ce sont des armes des dieux, c’est pourquoi il ne peut pas répondre s’il est un dieu ou pas.

¿Combien de dieux y a-t-il dans le jeu? “6, 7, 8”. ¿Les dieux sont les méchants du jeu? “Ce sont des méchants avec un bon cœur, et de bonnes personnes avec un mauvais cœur; c’est un peu de tout.” En réponse à cette question, il déclare que Typhon est celui que nous devrons vaincre, mais ils laisseront les joueurs décider qui est mauvais, eh bien ou un peu de tout.

¿Il y aura plus de références à d’autres jeux Ubisoft dans Immortals Fenyx Rising? “Il peut y en avoir pour ceux qui veulent trouver.” ¿Vous pouvez faire en sorte que tout le monde? “Tout ce que vous imaginez pouvoir faire dans le monde, dans le jeu, nous l’avons imité.” ¿Quelle sera la durée de Immortal Fenyx Rising? “De 20 à 30 heures, puis 50 ou plus si vous voulez le faire en entier.”

¿Aura du contenu après le lancement? “Absolument, il existe des plans sur les DLC et plus encore pour les acheteurs et les non-acheteurs du Season Pass.” ¿Briser les armes? “Ceux des ennemis quand vous les tuez, mais pas les armes des joueurs.” ¿Pourquoi c’est appelé comme ça? “Parce que c’est cool.” ¿Pouvez-vous me donner un titre qui n’a pas été utilisé? “Dieux et monstres”.

Immortals Fenyx Rising recevra trois DLC avec un nouveau paramètre (Chine) et des changements dans le gameplay

¿Immortals est le début d’une nouvelle franchise? “Nous l’espérons.” Phillips Il commente qu’ils n’ont pas envisagé d’autres mythologies, il ne s’est pas lassé de la mythologie grecque, il la trouve très cool et il y a plusieurs moments dans le jeu qu’il aime particulièrement.