Luis Antonio, le directeur créatif de 12 Minutes, a veillé à ce que le développement du thriller interactif pour Xbox Série X / S, Xbox One et PC est dans le étapes finales de développement via un post sur le blog officiel du studio. Le titre, distribué par Annapurna Interactive et relancé (initialement dévoilé en 2015) lors de la conférence Microsoft E3 2019, devrait sortir 2021.

Le créateur portugais, qui a travaillé comme artiste visuel chez Rockstar Games, Ubisoft et avec Jonathan Blow sur The Witness, souligne que le jeu vidéo est en “les dernières étapes” du développement, bien qu’il y ait encore “certaines choses” en suspens dans la production: ils modifient et finalisent le animations, incorporant des effets sonores fins et ajout de musique et de doublage. Les acteurs James mcavoy (Multiple, expiation), Daisy Ridley (Star Wars: The Force Awakens, Murder on the Orient Express) et Willem Dafoe (Spider-Man, Antichrist) exprime les trois personnages principaux.

Le titre contiendra des textes en espagnol d’Espagne et d’Hispano-Amérique

Suite à ces étapes, l’équipe dirigée par Antonio se concentrera sur optimisation du jeu sur les différentes plateformes sur lesquelles il sera publié et dans la mise en place de fonctions spécifiques de ces machines, comme la prise en charge des contrôleurs, la modification des profils utilisateur et d’autres détails. Ainsi, ils travaillent déjà sur une version qui peut être jouer “du début à la fin sans bugs majeurs” pour entrer plus tard dans la phase de test. Ceci sera suivi d’une autre phase où le emplacement du jeu dans différentes langues (le doublage est annoncé en anglais, mais il y aura des textes en espagnol d’Espagne et d’Hispano-Amérique, selon Steam) et le certification.

12 Minutes a été annoncée pour Xbox Series X / S, Xbox One et PC il y a deux ans avec une première prévue pour 2020; enfin, le titre a été retardé jusqu’à cette année.