Depuis que 343 Industries a annoncé le retard de Halo Infinite, ce qui signifie qu’il n’a pas accompagné la Xbox Series X / S lors de son lancement le 10 novembre tant en Espagne que dans le reste du monde, informations de développement deviennent de plus en plus sombres. Beaucoup de responsables du jeu ont quitté le projet et Phil Spencer, Le patron de la Xbox, est sorti pour demander le calme. Désormais, le développeur s’assure qu’il sera plus clair dans la communication du processus de création.

John “Unyshek” Junyszek, responsable de la communauté Halo, a écrit un article dans lequel il s’adresse directement aux fans de la saga pour faire comprendre que la société comprend ce qu’ils ressentent en ce moment face au manque d’informations sur le développement: “Nous voyons que vous, notre communauté, vous avez beaucoup de questions et avez soif d’informations. Nous le savons, nous vous entendons et nous vous comprenons“dit le Community Manager.

La communication sera désormais plus claire

Dans l’article, Junyszek reconnaît avoir donné moins d’informations qu’ils ne le souhaiteraient: “Nous avons été silencieux plus longtemps que nous ne le souhaitons, mais nous aurons une communication beaucoup plus ouverte dans les mois à venir.”, Explique. Nous avons récemment appris que 343 Industries publierait plus d’informations sur le jeu dans les semaines à venir, même si elles ne montreront rien au Les Game Awards du 11 décembre car cela implique «une grande charge de travail».

Ceux, Une grosse mise à jour est attendue le 17 décembre qui, à la fois dans cet article et dans celui publié il y a quelques semaines, est défini comme un «haut niveau». Dans cet article signé par Brian JarradEn tant que directeur de la communauté, il a également été dit que la communication s’améliorerait: «Je sais que c’est difficile d’attendre, mais l’équipe tire le meilleur parti de ce temps supplémentaire et nous voulons être sûrs de faire bonne impression et nous nous engageons à plus de transparence et de dialogue sur la voie à suivre. “

Pour le moment, ce que nous savons, c’est que Halo Infinite arrive sur Xbox Series X / S, Xbox One et PC en 2021, une date assurée selon un initié. Il reste à attendre de voir une fenêtre de lancement plus spécifique.