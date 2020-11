Sony Playstation 5 :

Contenu sponsorisé

PS maintenant, le service d’abonnement aux jeux PlayStation qui vous permet de profiter plus de 700 titres pour PS4, PS3 et PS2, avec un catalogue renouvelé tous les mois avec de nouveaux ajouts, en ce mois de novembre avec des jeux comme F1 2020, Injustice 2, Rage 2 et Kingdom Come: Deliverance, et dont nous pouvons profiter à la fois sur PS4 et PS5 ainsi que sur PC.

Pour célébrer le Black Friday, PlayStation a lancé une offre très appétissante, et jusqu’au 30 novembre nous pouvons obtenir l’abonnement annuel PS Now avec une réduction de 25% pour 44,99 euros (avant 59,99), et l’abonnement de trois mois avec un 20% de réduction, pour 19,99 (avant 24,99). Cette promotion peut être obtenue à la fois via le PS Store et dans les magasins physiques associés à la promotion. cadeau parfait pour ce Noël, puisque vous aurez la possibilité de profiter de centaines de grands jeux, appartenant à toutes sortes de genres, pour tous les âges et tous les goûts.

Un service qui vous permet de profiter d’un une infinité de jeux en streaming, tout comme les plateformes vidéo populaires offrent, mais cela nous permet également de jouer aux jeux PS4 en mode natif les télécharger sur votre console, que ce soit PlayStation 4 ou la nouvelle PS5.

Plus de 700 jeux pour tous les goûts

Le catalogue PS Now est énorme, et comprend les deux grands classiques comme le Nouveautes plus récents, et n’importe quel joueur peut trouver des titres qui lui conviennent, du genre qu’il préfère. Pour que vous puissiez vérifier, nous avons fait une petite sélection divisée par types de jeux, afin que vous puissiez voir un échantillon des plus de 700 titres qu’il comprend de PS2, PS3 et PS4.

Aventures en monde ouvert

Tireurs

La vitesse

Aventures

Bats toi

RPG

Pour toute la famille

Multijoueur

des sports

Indies

Comment voyez-vous un cadeau avec lequel vous ne pouvez pas échouer ce Noël, et que vous pouvez acquérir en magasins physiques tels que El Corte Ingles, GAME, Worten, MediaMarkt, Amazon, FNAC, Xtralife, en plus des centres et des magasins tels que CanalOcio, VideoOca, ShineStar, Depau Sistemas, Expert et Tien21 et d’autres magasins de téléphonie et de jeux vidéo sélectionnés. Nous vous rappelons également que si vous voulez essayer le tennis PS Now un essai gratuit de 7 jours. Pour en savoir plus sur PS Now, visitez son site officiel.