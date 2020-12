Sony Playstation 5 :

Magasin de jeux épiques fête Noël en offrant des jeux PC gratuits à tous ses utilisateurs, mais au lieu de le faire chaque semaine, comme d’habitude, il le fait avec une promotion renouvelée tous les jours à 17h00 (Temps péninsulaire espagnol). Ainsi, les membres de la plateforme de distribution numérique peuvent accéder quotidiennement pour réclamer leur jeu vidéo gratuit et le stocker dans leur bibliothèque sans frais.

Le jeu gratuit d’aujourd’hui sur Epic Games Store est INSIDE, un jeu indépendant de Playdead Games, les créateurs de Limbo. Habituellement, ce jeu indépendant a un coût de 15,99 dans la boutique numérique, mais pendant aujourd’hui – seulement pendant 24 heures – vous pouvez télécharger via ce lien.

A l’intérieur, une œuvre indépendante suffocante

INSIDE nous met dans la peau de un garçon qui, fuyant les maux qui le dépassent, se retrouve entouré d’un sombre projet, sorte de main noire qui représente les systèmes capitalistes étouffants dans lesquels nous vivons. Playdead Games brodera une aventure narrative de la meilleure façon possible: avec un cadre oppressant, avec des couleurs désaturées, avec des progrès en deux dimensions et avec l’abstrait comme bannière. Un jeu atmosphérique qui ne peut laisser personne indifférent.

Si vous voulez en savoir plus sur ce jeu, avant ou après ajoutez-le gratuitement à votre bibliothèque Epic Games Store, dans notre analyse nous disons que “c’est l’évolution naturelle de Limbo. Partant de sa base, Playdead a réussi à l’améliorer dans toutes ses sections et à aller plus loin, aboutissant à un grand jeu avec une atmosphère aussi spécial et fascinant que sombre et dérangeant. Ce n’est peut-être pas le titre le plus difficile, original ou le plus long que nous ayons joué cette année, mais je sais qu’il nous a offert un voyage incomparable et que nous n’oublierons pas facilement, raison plus que suffisante pour lui donner une opportunité plus que bien méritée “.

Si la liste filtrée est correcte, qui pour le moment est à 100%, le jeu gratuit demain dans la boutique Epic Games pour devenir Darkest Dungeon.

Rabais de Noël chez Epic Games Store

En plus des jeux gratuits, dans Epic Games Store fête également Noël avec des réductions dans une bonne partie de son catalogue. Une sélection d’offres auxquelles un coupon supplémentaire de 10 Epic peut être appliqué, ce qui réduit encore le prix des jeux vidéo de plus de 14,99.