Divertissement Bandai Namco a annoncé qu’Ace Combat 7: Skies Unknown s’est vendu à plus de 2,5 millions d’unités (en comptant les ventes physiques et numériques) dans le monde. En juillet 2020, ils ont annoncé avoir vendu deux millions, ils ont donc placé 500 000 exemplaires supplémentaires en environ six mois. Le titre a été publié en février 2019 pour PC, Xbox One et PlayStation 4; ce dernier a un contenu exclusif tel qu’un mode pour PlayStation VR.

L’éditeur japonais a partagé le chiffre à l’occasion de deuxième anniversaire arcade d’avion, qui sera célébrée avec une mise à jour gratuite, “Mise à jour du 2e anniversaire”, ce qui sera publié le 19 janvier sur les trois plates-formes. Le contenu ajoute des skins et des emblèmes pour les avions que vous pouvez voir dans la bande-annonce suivante.

Ces contenus cosmétiques peuvent être utilisés librement dans le mode multijoueur, mais pour les utiliser dans le campagne il faut l’avoir terminée au moins une fois. Au total, c’est environ 10 aspects pour véhicules et autres dix emblèmes:

Skins

Skin de Scarface (Terminator Su-37) ) Peau de Ridgebacks (ASF-X Shinden II) Peau UPEO (Terminator Su-37) Peau UPEO (Typhon) Peau éclatante (X-02S Strike Wyvern)

Emblèmes

25th Anniversary Nugget -Yellow 13-25th Anniversary Nugget -Mobius 1-Ace Combat 7 2nd AnniversaryShooterSpookyFalcoUNFUNICSArows (Low-Vis) Falco

Il est inclus dans le Xbox Game Pass pour Xbox One

Ace Combat 7: Skies Unknown est disponible pour PC sur Steam, sur PlayStation 4 (avec un mode PS VR) et sur Xbox One (où il est inclus dans le catalogue de jeux). Xbox Game Pass pour console). Chez Vandal, nous définissons le jeu comme “un retour par la porte d’entrée de l’une des sagas les plus emblématiques, vétérans et traditionnelles de l’industrie”, a déclaré Carlos Leiva dans son une analyse.

“Bandai Namco s’est envolé vers de nouveaux sommets pour nous apporter un campagne impeccable, variée, pleine d’action et avec un grand nombre de moments de pointe et inoubliables qui nous feront rester coincés devant notre télévision ou notre écran de surveillance du début à la fin pendant que nous profiterons de votre histoire passionnante. Et tout cela renforcé par un section audiovisuelle spectaculaire“.