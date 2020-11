Sony Playstation 5 :

Google donne un temps limité Édition Première de Stadia aux joueurs qui précommandent Cyberpunk 2077 et à ceux qui l’achètent jusqu’à une semaine après son lancement (sortie le 10 décembre) sur la plate-forme de jeu en nuage. Le forfait comprend le Manette Stadia et Chromecast Ultra pour pouvoir jouer sur le téléviseur.

Aile promotion accessible à toute personne qui précommande ou achète le CD Projekt Red RPG entre le 15 octobre 2020 et le 17 décembre. Bien entendu, vous devez résider en Espagne (l’offre est également disponible en Belgique, au Canada, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis) et avoir plus de 18 ans.

Cependant, le package peut ne pas être reçu à temps pour la sortie du jeu. Les acheteurs recevront dans le même e-mail associé à leur compte Stadia un code d’utilisation pour acheter la première édition de Stadia sur le Google Store “au plus tard” le 16 janvier 2021. Le code expirera le 1er février de la même année.

De même, l’offre est disponible jusqu’à épuisement des stocks. Ceux qui demandent le remboursement du jeu après avoir reçu le package «peuvent» devoir retourner la manette et le Chromecast ou payer le prix total. “Si Stadia détermine qu’il y a une tentative d’abus, d’utilisation abusive ou de fraude associée à l’utilisation de cette offre, l’offre sera annulée”, déclarent-ils.

Vous n’avez pas besoin de payer d’abonnement pour jouer

Vous n’avez pas besoin d’un abonnement Stadia Pro pour jouer sur Stadia; vous venez d’acheter le jeu (au prix de 59,99) et de jouer (1080p et avec son stéréo) via le cloud depuis PC (avec clavier et souris ou avec des contrôleurs compatibles, tels que Xbox One et PS4), dans le téléphone portable (connecter n’importe quelle télécommande au mobile par câble ou Bluetooth, uniquement sous Android et bientôt sous iOS) ou dans le la télé (un Chromecast Ultra est requis).

Cependant, en utilisant le contrôleur stadia réduit la latence car il se connecte directement au Wi-Fi, pas à l’appareil, de sorte que les pressions sur les boutons sont envoyées directement aux serveurs de Stadia. Vous pouvez vérifier si votre connexion internet est valide pour utiliser le service via ce lien.