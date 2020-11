Sony Playstation 5 :

Il est déjà confirmé que Johnny Depp ne sera plus Grindelwald dans Fantastic Animals 3, nous proposons donc à ceux qui, selon nous, seraient les meilleurs acteurs qui pourraient le remplacer.

Après des mois de rumeurs, la nouvelle a été confirmée que Warner ne voulait pas que Johnny Depp reste impliqué dans la franchise Harry Potter en raison des nombreuses batailles juridiques qu’il a ouvertes contre son ex-femme Amber Heard, et l’acteur a accepté cette décision. abandonner définitivement le troisième film Fantastic Animals et où les trouver 3 laissant un assez grand vide.

Et est-ce que Le rôle de Depp dans la nouvelle saga de JK Rowling n’est pas vraiment petit, car il est le principal antagoniste de l’histoire, et pas seulement cela, car sa relation avec Dumbledore de Jude Law va au-delà de ce que deux brillants sorciers auraient pu se faire face. De plus, Depp a déjà montré à quel point il était bon Gellert Grindelwald dans Fantastic Animals: The Crimes of Grindelwald, laissant sa marque sur tous ces fans de la saga Harry Potter qui ont toujours voulu voir ce sorcier en chair et en os.

Mais Depp est parti et maintenant Warner a une tâche plus que compliquée: trouvez votre nouveau Grindelwald, qui doit non seulement s’adapter à ce qui a déjà été dit à son sujet dans les livres, mais doit surmonter, ou du moins égaliser, ce que Depp a déjà fait à l’époque. Même si les dirigeants du studio ne le liront peut-être jamais, nous proposons ici une série d’acteurs qui, selon nous, conviendraient parfaitement au rôle.

1. Mads Mikkelsen

C’est le nom qui sonne le plus fort pour être le remplaçant possible de Johnny Depp dans le rôle de Gellert Grindelwald, même avec plusieurs fan-arts circulant sur Internet démontrant à quel point le rôle lui conviendrait.

Eh bien, Mads Mikkelsen a tout pour correspondre au rôle, son âge est très proche de celui de Depp, l’un a 57 ans et l’autre 54 ans, et son apparence physique “ressemble” un peu à l’apparence que Grindelwald avait eue dans le Bandeau. En outre Mikkelsen n’a pas à montrer à quel point il est doué pour jouer des personnages mystérieux avec un sens de la justice et du bien quelque peu ambigu, il l’a déjà fait dans la série Hannibal ou dans le film Doctor Strange.

2 Benedict Cumberbatch

Puisque nous parlons du film Doctor Strange, pourquoi ne pas regarder son principal protagoniste, Benedict Cumberbatch Cela s’intégrerait également parfaitement dans le rôle que Depp quitte.

Bien qu’il ait plus de dix ans de moins que Depp, Cumberbatch a d’autres attraits pour s’adapter au rôle, d’une part son physique, aussi mystérieux et séduisant que celui réalisé par Depp ou Mikkelsen, mais aussi sa grande capacité d’interprétation. , surtout quand il s’agit de devenir un sociopathe que vous finissez même par aimer, comme il l’a déjà démontré dans Sherlock.

3. Jonathan Rhys-Meyers

Bien que la différence de l’âge avec Depp est plus significatif avec Jonathan Rhys-Meyers, est sans aucun doute l’un des candidats les plus forts, non seulement pour sa grande attractivité, précisément l’une des qualités de Grindelwald, mais aussi pour sa capacité à jouer les sociopathes à différents moments de l’histoire, assoiffé de pouvoir et sans scrupules à réaliser ce qu’ils veulent, comme il l’a déjà démontré dans la série Tudor, qui lui a donné une renommée mondiale et dans laquelle il a joué Henry VIII, et dans Vikings, où il joue l’évêque Heahmund. Ses problèmes d’alcool et un autre scandale avec sa femme pourraient jouer contre lui pour obtenir le rôle.

4. Ewan McGregor

Malgré le fait que, en général, on voit Ewan McGregor jouer le “bon gars du film”, ce sourire malicieux si caractéristique de l’acteur, ainsi que sa grande capacité d’interprétation, en font un autre candidat pour remplacer Depp dans Fantastic Beasts 3.

L’un des principaux problèmes pour assumer ce rôle est peut-être son engagement envers Disney et sa série sur Obi-Wan Kenobi qui commencera à tourner le plus tôt possible pour sa première sur la nouvelle plate-forme de streaming de la société. Au cas où vous douteriez de la capacité de McGregor à jouer le méchant, vous pouvez le regarder dans Birds of Prey et juger par vous-même.

5. James McAvoy

Si pour d’autres candidats c’était un plus, justement pour Le physique de James McAvoy est ce qui pourrait le rendre moins apte à ce rôle, et c’est qu’il suffit de regarder sa masse musculaire pour se rendre compte qu’au moins, dans les costumes de Depp comme Grindelwald, il ne va pas.

Mais au-delà du fait que tous les costumes devraient être refaits pour un nouveau Grindelwald qui aime aller au gymnase, McAvoy serait un autre des candidats parfaits pour le rôle comme il l’a déjà montré à la fois dans Multiple et Glass, à quel point il le fait. d’une personne qui n’est pas dans son bon sens.

Colin Farrel, non

Beaucoup ont été les médias spécialisés qui ont opté pour cette option comme substitut de grindelwald, mais à mon avis, cela n’a pas beaucoup de sens. Comme nous nous en souviendrons tous, Colin Farrel a joué le policier Graves dans Fantastic Animals and Where to Find Them, qui à la fin du film a été découvert comme nul autre que lui-même. Grindelwald déguisé, probablement en utilisant une potion de polyjus, en fait c’est pourquoi il est arrêté et le deuxième film commence, en cours de transfert à Azkaban. Par conséquent, si Colin Farrel est Grindelwald, où se termine tout ce complot?