Les sociétés de jeux vidéo recherchent toujours de nouvelles façons d’innover dans le médium et, par conséquent, nous apprenons de nouveaux brevets pour des inventions qui sont parfois appliquées, parfois non. Le dernier apparu sur le réseau est enregistré par Activision et c’est une sorte de pistolet pour les jeux de réalité virtuelle ça compte aussi avec technologie optique.

Ce nouvel appareil breveté par Activision pourrait être comparé à d’autres appareils que nous avons déjà vu appliqués pour fonctionner avec PS VR ou avec la Nintendo WiiMote, cependant la technologie optique de cette version permet au pistolet Activision d’aller encore plus loin sur le sujet. immersion dans la réalité virtuelle: c’est une arme à feu qui reconnaît ce qui se passe dans le jeu et le transfère de manière réaliste aux mains des joueurs.

Applications au-delà du jeu vidéo

La chose intéressante à propos du brevet est que non seulement indique une application possible dans les jeux vidéo, qui serait leur premier objectif, mais aussi vers un format d’interaction plus traditionnel, à la manière du laser tag; et est-ce qu’en plus du schéma de l’arme elle-même, le document d’enregistrement comprend également des croquis de comment serait-ce de jouer avec elle dans un véritable espace partagéOu, comme dans une salle de jeux, par exemple.

Comme nous l’avons déjà dit, l’apparition de brevets est courant dans l’industrie du jeu vidéo et tous ne finissent pas toujours par se réaliser; Cependant, comme l’a souligné Gamerant, si quelqu’un devait faire un pas ferme dans ce domaine, c’était Activision, profitant du fait que son La saga Call of Duty C’est celui qui prend le gâteau aujourd’hui dans les jeux de tir à la première personne. Transformer cela en un jeu de réalité virtuelle, que ce soit pour le plaisir à la maison ou à l’arcade, semble être une étape logique pour l’entreprise.