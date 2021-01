Sony Playstation 5 :

Les joueurs de GTA Online, le mode multijoueur de Grand Theft Auto V, sauront que le pièges dans le jeu sont l’un des principaux problèmes auxquels la communauté est confrontée depuis sa création. Rockstar Games a essayé de les gérer de différentes manières, en redémarrant les personnages de joueurs tricheurs et même en supprimant des comptes, mais maintenant les choses ont empiré. Take-Two Interactive, la société mère du développeur, entre dans le jeu.

Apparemment, et selon les rapports d’Eurogamer, Take-Two Interactive lui-même a intercédé entre Rockstar Games et LunaCheats, l’une des grandes sociétés de triche et principal responsable de l’introduction et de la distribution de triches pour GTA Online. Le résultat a été que ces hackers ont fini par cesser leur activité, fermant la toile dans laquelle ils offrent les pièges et demander pardon aux entreprises et à la communauté des joueurs en ligne.

LunaCheats fait don de vos bénéfices à une ONG

“Après des conversations avec Take-Two Interactive nous cesserons immédiatement toute maintenance, développement et distribution de nos services de menu de triche“LunaCheats dit dans un communiqué officiel. Cette société n’offrira plus ces astuces aux joueurs de GTA Online et ceux qui les ont acquis ne pourront plus les utiliser dans le jeu.

LunaCheats il voulait s’excuser pour les dommages causés: “Nous nous excusons pour les problèmes que notre logiciel a causés à la communauté GTA Online”, disent-ils dans le communiqué. De plus, dans le message, ils assurent que leur intention est de reverser tous les bénéfices à une ONG du choix de Take-Two Interactive. Cette communication apparaît sur le site officiel de LunaCheats, qui a été rendu inutilisable et ne reproduit ce message qu’en texte noir sur fond blanc.

GTA Online est disponible en PS4, Xbox One et PC dans le cadre de Grand Theft Auto V.Il recevra également sa propre version pour les consoles de nouvelle génération, bien que l’on ne sache pas encore quand il sera amélioré sur PS5 et Xbox Series X / S.