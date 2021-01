Sony Playstation 5 :

Microsoft a annoncé en 2017 qu’Age of Empires IV était en développement par Relic Entertainment, et bien que les nouvelles depuis lors soient plutôt minces, enfin il semble que le projet soit dans les dernières phases. Shannon Loftis a confirmé dans un texte qui passe en revue les progrès en 2020 que le contenu est déjà terminé et dans les phases de polissage et d’équilibrage du gameplay.

«Nous faisons de grands progrès avec Age of Empires IV. Je ne veux pas vous rendre jaloux, mais nous jouons littéralement au jeu tous les jours, à Washington et à Vancouver. Développer un RTS est amusant, il faut un certain temps pour construire les systèmes séparément – l’intelligence artificielle, économie, simulation, rendu, etc. – et un peu de temps pour le mettre ensemble. Mais quand c’est fait, tout à coup vous avez un jeu qui a besoin d’être peaufiné et équilibré, mais avec le cœur du jeu que vous savez que vous allez lancer. Et la meilleure partie est que cela ressemble à un Age of Empires. “

Age of Empires IV arrivera sur PC et bien qu’il n’ait pas de date précise, d’après ces déclarations, il semble que ce soit en 2021. De plus, nous vous rappelons qu’Age of Empires II: Definitive Edition recevra une nouvelle extension en janvier, intitulée Lords of the West, et Loftis laisse tomber que Age of Empires III: Definitive Edition aura également un contenu similaire avec des mises à jour.

Un développement adapté au travail à distance

Le coronavirus a changé la façon dont presque tous les studios fonctionnent et ce n’est pas l’exception pour Relic. Comme expliqué dans le texte, l’équipe a déplacé le développement du bureau à la maison et a modifié les processus pour faciliter la productivité, avec l’intention d’éviter tout retard possible dans les plans de jeu. Ils sont également connus pour arriver avec moins de factions que Age of Empires II -13-, mais en retour, ils offriront “une plus grande unicité avec chaque civilisation au lieu de prioriser la quantité”.