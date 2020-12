Sony Playstation 5 :

Age of Water est le nouveau jeu en ligne de Divertissement Gaijin, un éditeur qui s’est imposé dans ce genre avec des œuvres bien connues comme War Thunder, CRSED: FOAD ou Crossout. Avec cette nouvelle aventure multijoueur développée par Three Whales Studio nous emmener dans un monde post-apocalyptique complètement recouvert d’eau. Il sera bientôt lancé sur PC, en fait il est déjà possible de s’inscrire pour sa première alpha.

Dans Age of Water, nous aurons notre propre bateau, que nous pouvons personnaliser à notre goût. Nous utiliserons ce navire pour explorer le grand océan qui recouvre désormais la Terre, alors de temps en temps, nous rencontrerons d’anciens vestiges de civilisation: des villes englouties, des monuments détruits. action, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce disponible sous ces lignes.

MMO dans un océan post-apocalyptique

Et est-ce que Age of Water est l’un de ces jeux en ligne dans lesquels vous mangez ou ils vous mangent; Dans les aventures aquatiques que nous traversons, nous pouvons trouver toutes sortes de dangers, même si nous pouvons également en supposer un pour le reste des joueurs. Il y aura des moments où nous devrons nous défendre contre des pirates, mais d’autres fois où nous irons piller nos rivaux..

Nous pouvons aussi construire notre propre base d’eau avec les ressources que l’on trouve dans la mer. Un règlement que nous pouvons également améliorer et personnaliser à notre guise pour éviter les attaques ennemies. Les rivaux, d’ailleurs, peuvent être à la fois joueurs et IA; nous aussi on peut jouer à la fois en solo et en coopération.

Yuri Miroshnikov, producteur de Age of Water, Il voulait parler du jeu dans son premier communiqué de presse: “Nous pensons que le style visuel brillant d’Age of Water, en plus de son cadre inhabituel et de son haut niveau de liberté, appelle les joueurs à explorer de nouveaux mondes.”

Pour l’instant, comme nous l’avons déjà dit, le jeu sortira sur PC et, en fait, le site officiel a déjà révélé le Âge minimum et recommandé des besoins en eau:

Configuration minimale requise pour Age of Water sur PC

ОС: Windows 10 64 bitsCPU: Intel Core i3 560 à 3,3 GHz ou supérieur, AMD Phenom II X4 945 à 3,0 GHz ou supérieurRAM: 8 GoCarte graphique: Nvidia GeForce 960 2 Go ou supérieur, AMD Radeon R7 370 2 Go ou supérieurEspace disque dur: 8,5 Go

Exigences recommandées par Age of Water sur PC

ОС: Windows 10 64 bitsCPU: i5-2500K à 3,3 GHz ou supérieur AMD FX-8120 à 3,1 GHz ou supérieurRAM: 16 GBCarte graphique: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 Go ou supérieur, MD Radeon RX 580 4 Go ou supérieurEspace disque dur: 8,5 Go