Du 11-16 janvier, AliExpress célèbre la promotion d’hiver, offrant multitude d’offres dans toutes sortes de produits, y compris ceux liés au monde de jeux video.

À tous les prix que vous voyez dans ces offres, vous devez appliquer ce qui suit codes pour obtenir un remise supplémentaire, Ils sont les suivants:

3 euros de réduction sur les achats de plus de 30 ans: HIVER35 euros de réduction sur les achats de plus de 50 ans: HIVER5

Au dessous de nous avons sélectionné certaines des offres les plus intéressantes liés au monde des jeux vidéo.

Commutateur Nintendo

Commutateur Nintendo a été la console la plus vendue en 2020 et ce n’est pas pour moins, en proposant jeu portable et de bureau avec un catalogue en constante expansion rempli de grands titres pour tous les publics, comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe ou Animal Crossing: New Horizons. Dans la promo hiver AliExpress, vous pouvez obtenir le modèle avec le Joy-Con coloré pour 329,29 .

Crash Team Racing Nitro Fueled pour PS4

Le jeu de course hilarant Crash Team Racing Nitro Fueled pour PS4 est en vente pour 27,57 , en vous rappelant comme toujours que si vous dépassez une certaine valeur importante dans votre achat, vous pouvez également appliquer l’un des trois codes de réduction. Le retour d’un classique de la première PlayStation, dont vous pouvez profiter à la fois de manière compétitive avec son multijoueur local et via Internet ainsi qu’en solo, grâce à un mode Histoire élaboré, étant l’un des jeux de karting les plus complets de tous les temps.

Nintendo Game & Watch Super Mario Bros

La console rétro cool Nintendo Game & Watch Super Mario Bros ramène le jeu et les montres dont nous sommes tombés amoureux dans les années 80 et le fait aussi, y compris le stimulant et amusant Super Mario Bros.: The Lost Levels. Vous pouvez l’obtenir pour 45,39 , après application du code de réduction WINTER5.

Casque de jeu OZONE Rage X60 7.1

Vous avez besoin de bons casque pour votre PS4 ou PC? Ici vous avez le Casque de jeu OZONE Rage X60 7.1, que pour 29,13 vous pouvez l’utiliser à la fois sur votre console et sur l’ordinateur, en profitant de son son surround 7.1 et d’un microphone flexible pour que vous puissiez parler à vos amis pendant que vous jouez.

Carte mémoire microSD Samsung EVO PLUS 32 Go, 64 Go et 128 Go

Si vous en avez un Commutateur Nintendo Vous avez sûrement déjà beaucoup de jeux et en peu de temps vous aurez rempli sa mémoire interne. La meilleure chose que vous puissiez faire est de l’étendre avec un mémoire micro SD, et la Samsung EVO PLUS est l’une des meilleures options, également maintenant proposée avec 32 Go (6,69), 64 Go (8,79) et 128 Go (15,55).

Souris optique SANS FIL NGS FOG

Si vous avez besoin de changer la souris de votre ordinateur dans la promo hiver AliExpress, vous pouvez obtenir ce bon marché souris optique sans fil NGS FOG pour 7,99 , en trois couleurs au choix: blanc, bleu et noir.

Disque dur interne SSD SAMSUNG 860 EVO 250 Go / 500 Go / 1 To

Il Stockage SSD Il est déjà pratiquement devenu un standard dans notre ordinateur de pouvoir avoir la vitesse d’accès aux données la plus élevée et de profiter de jeux avec les temps de chargement les plus courts, donc si vous n’avez pas encore fait le saut vers cette technologie, c’est un bon moment avec il SSD SAMSUNG 860 EVO, que pouvez-vous entrer trois modèles différents: 250 Go, 500 Go et 1 To, à partir de 54,17 euros.

Samsung Galaxy Buds

Les écouteurs intra-auriculaires sans fil sont à la mode, et certains des meilleurs que vous puissiez trouver sur le marché avec ces Samsung Galaxy Buds, que vous pouvez obtenir maintenant à un meilleur prix que jamais avec une réduction de 40%, donc si nous appliquons le code WINTER5, ils restent 74 euros.

