Nous pouvons trouver jusqu’à quatre Amanita Muscaria dans Assassin’s Creed Valhalla, des champignons hallucinogènes entourés d’un puzzle compliqué.

Tout au long de notre aventure à Assassin’s Creed Valhalla On peut trouver une multitude de coffres, de matériaux et d’équipements beaucoup plus efficaces et puissants, mais on va aussi nous demander de trouver une série de champignons hallucinogènes mais malheureusement les obtenir nous obligera à résoudre au préalable un puzzle.

Heureusement, nous avons déjà trouvé tous les champignons Amanita Muscaria dans Assassin’s Creed Valhalla, et nous allons vous dire exactement où ils se trouvent et comment résoudre le puzzle, car si certains sont très simples, d’autres sont plus compliqués.

Au total, nous avons quatre champignons Amanita Muscaria tout au long de l’aventure Assassin’s Creed Valhalla et une fois que vous les aurez découverts, ils seront indiqués par une petite icône de champignon sur la carte.

Amanita Muscaria dans Assassin’s Creed Valhalla: où trouver tous les champignons hallucinogènes et comment résoudre le puzzle

Amanita Muscaria à Rygjafylke

C’est sur l’île centrale de la région de Rygjafylke, et vous devez vous rendre au point bleu sud. Pour résoudre le casse-tête, vous devez gérer une série de portes que vous devez franchir. Pour cela, vous devez lire la note à proximité pour vous donner l’indice que les trois statues présentes correspondent aux mêmes trois portes. Vous devez donc entrer par les portes dans l’ordre des statues qui seraient Thruthheim (à droite), Freyja (à gauche), Gladsheim (au centre). Vous saurez que vous le faites correctement car les portes deviennent blanches.

Amanita Muscaria à Grantebridgescire

Vous le trouvez au sud-est du monastère sur l’île d’Ely. Pour résoudre le puzzle, vous devez regarder chacune des flammes à tour de rôle.

Lorsque vous y arrivez, allez chercher le champignon pour lancer le puzzle. Vous devez allumer trois braseros pour ouvrir la porte. La solution est à trouver en regardant derrière les cinq braseros, trois d’entre eux ont une porte derrière eux qui marque la flamme. Interagissez exactement avec ces trois pour qu’il devienne bleu et que la grande porte s’ouvre et vous aurez terminé le puzzle.

Amanita Muscaria à Ledecestrescire

Vous le trouvez à l’ouest de l’autre côté de la rivière depuis l’abbaye de Wenloch. Pour résoudre le puzzle, vous devez suivre le sceau qui vous mènera vers chacune des portes par lesquelles vous devez entrer et ainsi vous compléterez le puzzle.

Amanita Muscaria en East Anglia

Vous les trouvez à l’ouest d’Elmenhan et au-dessus de la rivière. La solution au casse-tête consiste d’abord à franchir la porte à l’extrême droite avec la statue derrière. Ensuite, dans la zone suivante, vous devez faire du parkour pour tous les rochers flottants, y compris la montée à la fin. Maintenant, prenez la porte à l’extrême droite une fois de plus avec les boucliers appuyés contre elle. Enfin, la dernière porte est celle du milieu avec toutes les fleurs devant.

Maintenant tu sais comment résoudre tous les puzzles de champignons magiques dans Assassin’s Creed Valhalla. Nous vous recommandons de lire également notre analyse du jeu pour plus de détails, atteindre la meilleure fin de partie, la meilleure armure, les meilleures armes, comment obtenir Excalibur, l’épée du roi Arthur et 10 choses à savoir avant de commencer à jouer.