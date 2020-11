Sony Playstation 5 :

amazon Royaume-Unis a annoncé que cesser de travailler avec un coursier qui aurait volé un Playstation 5 qu’il n’a pas livré à son destinataire, une mère de Oxfordshire, Angleterre. Au Royaume-Uni, certains acheteurs de la nouvelle console de Sony ont reçu des colis contenant J’ai remplacé la machine par des friteuses ou de la nourriture pour chat; Certains clients ont assuré sur les réseaux sociaux avoir vu le coursier attendre près de leur destination puis repartir, alors que le système Amazon prévenait que le colis avait été livré.

Dans le cas de la famille britannique susmentionnée, le système de surveillance vidéo à domicile de la famille Walker a enregistré comment le courrier, qui devait livrer plusieurs colis, scannez un gros paquet et remettez-le dans la camionnette. Le père, Richard Walker, a posté la vidéo enregistrée par les caméras devant son domicile sur le réseau social Twitter.

Pilote Amazon “livrant” (c’est-à-dire scanner puis remettre dans la camionnette) mes fils PS5 le jour du lancement, qui était aussi son 16e anniversaire. @bexlectric @SonyUK @AmazonUK @JeffBezos @PlayStationUK # PS5Launch # ps5 # ps5amazon # PlayStation5 #Amazon pic.twitter.com/B4NMOuldey— Richard Walker Photo (@dickidub) 20 novembre 2020

La famille a contacté Amazon, selon Eurogamer, qui au début, ils ont offert un remplacement (bien que la console soit épuisée dans le monde entier) et par la suite un remboursement. Jenni Walker, la mère qui avait acheté la console, a refusé le remboursement pendant un certain temps, car cela mettrait fin au contrat entre elle et Amazon, et donc à la responsabilité de l’entreprise de livrer la console. Au début, il Ils ont offert un bon de 5 £ à dépenser à la boutique à titre de compensation et plus tard un de 50 $.

La fille de la famille est allée à Entrepôt Amazon en personne et je montre au patron la vidéo enregistrée par la caméra de vidéosurveillance. Le patron a confirmé que Il s’agissait d’un de ses employés et il a assuré qu’il serait renvoyé. S’adressant à Oxford Mail, un représentant d’Amazon UK a déclaré: “Nous avons haute qualité pour nos prestataires de services de livraison et comment ils servent les clients. L’associé d’expédition Je ne livrerai plus jamais d’Amazon“.

La date de sortie de la PS5 coïncide avec l’anniversaire du fils du Walker

S’adressant aux mêmes médias, la mère dit que le la date de sortie de la console coïncide avec l’anniversaire de l’enfant des marcheurs, de 16 ans: “Je comprends parfaitement qu’il s’agit d’un premier problème mondial et, étant donné que nous sommes dans une pandémie mondiale, ce n’est pas la plus grande épreuve à affronter, mais queCe qui se passe le jour de l’anniversaire de mon fils semble incroyablement cruel“.

D’Amazon, ils soulignent que ils enquêtent sur ce qui s’est passé au Royaume-Uni avec la PS5 manquante: “Nous nous concentrons sur la satisfaction de nos clients et cela ne s’est pas produit pour une petite partie de ces commandes”, disent-ils dans des déclarations à VGC. “Nous sommes vraiment désolés et enquêtons exactement sur ce qui s’est passé. contacter chaque client qui a eu un problème et faites-nous savoir pour que nous puissions y remédier. “

Nous voulons remercier les joueurs du monde entier d’avoir fait de la PS5 notre plus grand lancement de console jamais lancé. La demande pour la PS5 est sans précédent, nous voulions donc confirmer que davantage de stocks de PS5 arriveront aux détaillants avant la fin de l’année – veuillez rester en contact avec vos détaillants locaux.— PlayStation (@PlayStation) 25 novembre 2020

PS5 est vendu partout dans le monde et on ne sait pas quand il y aura plus d’unités. De Sony, ils promettent qu’il y en aura plus consoles disponibles avant Noël, mais ils ne seront vendus que dans les magasins en ligne.