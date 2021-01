Sony Playstation 5 :

Une offre que vous ne pouvez pas laisser derrière vous est de retour pour ce Seagate Expansion Desktop d’une capacité de 6 To, parfait pour stocker plus de jeux sur votre PS4 ou Xbox One

Lorsque vous avez besoin d’installer plus de jeux sur votre PC ou sur votre console et que vous trouvez la triste réalité qu’en raison de leur poids, ils ne vous conviennent plus, vous devez en supprimer pour donner suffisamment d’espace disque et profiter d’un nouveau titre. Si vous ne souhaitez plus supprimer un jeu, vous avez besoin d’un disque dur externe de grande capacité.

Bureau d’extension Seagate C’est l’un des disques durs externes les plus abordables sur Amazon depuis des mois et est moins cher maintenant. Vous pouvez obtenir ce disque dur d’une capacité de 6 To pour seulement 99 euros.

Ce disque dur externe de 6 To est parfait comme disque dur supplémentaire pour PlayStation 4, Xbox One ou pour PC et stocke des fichiers volumineux pendant que vous pouvez l’emporter n’importe où. Compatible avec USB 3.0 et bloc d’alimentation inclus.

Il s’agit d’un disque dur de 3,5 “, il a donc besoin d’une alimentation externe pour fonctionner. Il se connecte via un câble USB 3.0 à votre PC ou à votre console et il vous suffit ensuite de le formater à partir de l’ordinateur ou des paramètres de votre console à utiliser comme lecteur externe.

La bonne chose est que les consoles telles que PS4 et Xbox One sont prêtes à utiliser ces disques durs externes pour installer directement des jeux, ainsi que des jeux sauvegardés et d’autres données de jeu. Pour les PC, ce disque dur est parfait comme unité de stockage supplémentaire ou pour les sauvegardes.

Si vous êtes prêt à retirer la garantie, vous pouvez l’ouvrir et retirer le disque dur pour l’installer à l’intérieur du PC et ainsi rester en tant que disque secondaire après un SSD.

Ce disque dur externe Seagate Expansion Desktop de 6 To bénéficie d’une réduction de 70 euros, vous pouvez donc l’emporter chez vous pour 99 euros. De plus, la livraison est entièrement gratuite et si vous avez un compte Prime, vous pouvez le commander avec une livraison rapide.

Ce n’est pas la seule capacité disponible. Vous avez aussi une version avec 10 To capacité qui ne coûte que 209 euros. Et si vous voulez vraiment économiser, vous pouvez obtenir 4 To pour seulement 93,98 euros.

