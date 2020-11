Sony Playstation 5 :

Même si Capcom n’a pas encore fait d’annonce officielle, Amazon Japon vient de révéler dans son catalogue qu’une nouvelle machine appelée Station rétro sera bientôt en vente, nous offrant un total de dix jeux Capcom dans un petit appareil qui apporte à la fois son propre bâton et six boutons principaux et un écran de 8 pouces.

Le design de la machine rappelle une sorte de petite arcade qui combine les couleurs bleu et jaune, même si elle comporte également des parties noires et plusieurs boutons blancs. Comme détaillé, ses dimensions seront 329 mm x 280 mm x 315 mm et son poids de 2,1 kg.

Les jeux

En ce qui concerne les jeux qu’il comprend, apportez avec vous cinq tranches de Mega Man et autant de Street Fighter, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Jeux Mega Man inclus dans Retro Station

Mega Man The Power BattleMega Man 2 The Power FightersMega Man XMega Man SoccerMega Man & Bass (version japonaise pour consoles)

Jeux de Street Fighter inclus dans Retro Station

Street Fighter IIStreet Fighter II Champion EditionSuper Street Fighter IISuper Street Fighter II TurboSuper Puzzle Fighter II Turbo

Prix ​​et date

Bien que le prix ait déjà été supprimé de la page du produit, on a vu qu’il en coûterait 21 780 yens, ce qui équivaudrait à 180 euros environ. Quant à sa date de sortie, elle devrait arriver au Japon le 1er décembre.

Comme on dit, Capcom n’a pas encore commenté la question, nous devons donc attendre qu’une annonce soit faite qui confirme officiellement son existence pour savoir s’il y a une quelconque intention d’amener ce nouvel appareil en Espagne.