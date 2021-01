Sony Playstation 5 :

AMD est l’une des marques leaders de la nouvelle génération de consoles puisque, après tout, tout PS5 et Xbox Series X / S qui arrivent en Espagne et dans le reste du monde ont un cœur de cette marque sous la forme d’un SoC dans lequel on retrouve à la fois le processeur et le graphisme des deux consoles.

Aujourd’hui, AMD est de retour dans l’actualité grâce à Lisa Su, la présidente de la société qui a déclaré dans un entretien avec VentureBeat qu’elle était enthousiasmé par les ventes des nouvelles consoles Sony et Microsoft, avec une demande plus élevée qu’ils ne le pensaient, ce qui entraînera un changement dans les plans de l’entreprise.

«Nous sommes ravis de la manière dont les sorties des nouvelles consoles se sont déroulées», déclare Lisa Su. “Vous aurez entendu Sony et Microsoft leurs commentaires sur la taille de leurs versions et la réception des produits. De notre point de vue, si vous y réfléchissez, juste avec la quantité de nouveau matériel qui devait être installé, qui devait être expédié, tout s’est très bien passé. “

Cette forte demande provoquera précisément AMD cherche à augmenter la production des puces qui alimentent les trois consoles et selon le média asiatique mydrivers, a demandé à TSMC un plus grand nombre de plaquettes de puces en 7 nanomètres pour pouvoir fabriquer les SoC qui donnent vie aux nouvelles PlayStation et Xbox.

“Ce que nous avons appris jusqu’à présent, c’est qu’il y a une demande plus élevée que ce que nous pensions et nous essayons d’augmenter nos capacités pour cela”, déclare le président d’AMD. “Nous sommes très satisfaits des lancements, des partenariats avec Sony et Microsoft. Ils ont des stratégies quelque peu différentes mais nous nous sommes très bien associés aux deux, c’est un cycle formidable et cela en dit long sur la quantité de technologie que nous avons pu intégrer dans les consoles.” .

PS5 a vendu près de 61000 unités en Espagne avec ses premières expéditions

Il n’y a pas beaucoup de données sur les ventes de PS5 et Xbox Series X mais, comme nous l’avons publié dans Vandal, la réception des deux consoles a été très bonne en Espagne, avec PS5 réalisant vendre près de 61000 unités lors de ses deux premières expéditions (43000 dans la première et près de 18000 dans la seconde, étant les dernières données disponibles du 18 décembre.

Pour sa part dans la même période Xbox Series X / S a vendu un total de 173000 unités dans notre pays, avec 14 100 dans le premier lot et 3 200 dans le second.