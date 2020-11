Sony Playstation 5 :

Borderlands 3 est mis à jour sur PS5 et Xbox Series X pour tirer parti du plein potentiel de la prochaine génération, coïncidant avec le lancement d’une édition ultime chargée de contenu … et de nombreuses balles. Analyse interne!

Avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X / S déjà sur le marché (mais pas dans tous les foyers en raison d’un manque de stock), de plus en plus de jeux reçoivent des mises à jour pour tirer parti des capacités de la prochaine génération. Tel est le cas de Borderlands 3, l’hilarant looter-shooter de Gearbox, qui a été mis à jour pour coïncider avec le lancement des deux consoles avec des améliorations significatives en termes de graphismes, de performances et (bien sûr) de temps de chargement réduits, entre autres.

Non seulement cela: depuis le 10 novembre dernier, il est en vente Borderlands 3 édition ultime, l’édition définitive qui comprend le jeu de base, une poignée de packs cosmétiques et les deux passes de saison. Dans le cas du premier, cela signifie que nous avons accès aux modules complémentaires Moxxi’s Heist of Handsome Jackpot, Weapons, Love and Tentacles: Wainwright and Hammerlock’s Wedding, Blood Reward et Krieg the Psycho and Fantabulous Calamity.

Quant au pass deuxième saison, il nous donne pour le moment accès à Coupe du créateur, qui comprend un nouveau mode de jeu appelé Arms Race et un nouvel arbre de compétences pour chaque personnage. Et bien que pour l’instant il ne soit pas disponible ou que les détails soient connus, il nous garantit également l’accès à un deuxième add-on surnommé Director’s cut.

Allez quoi Borderlands3 Ultimate Edition comprend une quantité tout simplement absurde de contenu, comme pour passer le reste de nos jours collés à l’écran à déchaîner le chaos. Et au cas où vous vous poseriez la question: oui, cette édition définitive est également disponible sur PS4 et Xbox One.

Nous avons eu l’occasion de jeter un coup d’œil à la version de nouvelle génération pour voir comment elle change et s’améliore, et nous vous disons tout dans notre Borderlands 3 Ultimate Edition Review pour PS5 et Xbox Series X.

Tripler le contenu, tripler le plaisir

On ne te le dira plus pourquoi vous devriez jouer à Borderlands 3 (Si vous ne l’avez pas déjà fait), d’une part parce que vous le savez probablement déjà, et d’autre part parce que pour cela nous avons l’analyse de Borderlands 3 et l’analyse de Moxxi’s Heist of Handsome Jackpot. Cette fois, nous allons nous concentrer sur le Améliorations du gameplay nouvelle génération de GearboxEt quelle meilleure façon de les mettre à l’épreuve que grâce au nouveau mode Arms Race, introduit dans la coupe de Designer.

Selon la description, c’est une manière rogue-like, mais après l’avoir essayée, il faut reconnaître qu’elle ne correspond pas exactement à ce que nous comprenons en tant que tel. Axton et Salvador, deux vieilles connaissances de la saga Borderlands (Ils étaient des personnages jouables dans Borderlands 2) sont chargés de nous inviter à participer à la Degollina de loot, une émission de télé-réalité dans laquelle ils agissent en tant que commentateurs. Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre au Complexe de Hurlevent, un nouvel emplacement sur la planète Pandora, pour participer au programme.

Au démarrage d’une partie, nous perdons l’accès à toutes nos armes et capacités, donc peu importe votre niveau ou même le personnage que vous avez choisi au début du jeu: ici tout le monde est sur un pied d’égalité et seule notre capacité à appuyer sur la gâchette compte. Cependant, ce sont à peu près toutes les similitudes avec le genre roguelike.

La carte, qui dans ce genre est généralement générée aléatoirement pour que chaque jeu soit différent, est toujours la même. Comme c’est le seul boss que nous trouverons toujours en train de nous attendre au même point du complexe. Ce n’est pas une mauvaise chose, car Arms Race est un mode vraiment divertissant, mais le classer comme roguelike n’est pas très précis et peut conduire à la déception.

L’objectif du mode est, bien sûr, de survivre et d’obtenir le plus d’armes de la meilleure qualité possible. Il y a du butin exclusif, donc cela vaut déjà la peine de participer à ce curieux programme. Dès que nous commençons, nous sommes projetés des hauteurs pour atterrir dans le complexe, et au fil du temps, une tempête connue sous le nom de «mortellino» ferme la zone d’action où nous pouvons nous déplacer. Sonne familier? Bien que cela n’ait rien à voir avec une bataille royale (ici vous ne rivalisez pas avec d’autres joueurs), ce sont clairement des éléments inspirés de Fortnite.

Nous devons donc nous frayer un chemin à travers l’enceinte, collecter toutes les armes que nous voyons et rester dans l’œil de la tempête. Habitué aux capacités des personnages, en être privé est un obstacle majeur qui vous mènera à la mort à de nombreuses reprises, ce qu’il est préférable d’éviter, car ce faisant nous perdons tout le butin obtenu. Maintenant il y a un petit “ami” qui est de retour: le Slag, une faiblesse élémentaire apparue dans Borderlands 2, est de retour dans ce mode (ce qui signifie qu’il y a maintenant 8 dégâts élémentaires au total). C’est particulièrement utile, car lorsque nous parvenons à affecter un ennemi, il subira le double des dégâts de n’importe quelle arme. Même ainsi, mourir est courant, surtout si nous sommes insouciants dans les premières minutes.

Nous pouvons éviter cela en utilisant des stations disséminées sur la carte qui nous permettent d’envoyer des armes à l’entrepôt, où elles sont stockées en toute sécurité. L’autre option est de vaincre le boss … Mais pour cela, il vaut mieux être très bien équipé, car cela présente un défi de taille. Bien que n’étant pas exactement un roguelike, Arms Race parvient à s’engager de la même manière que les jeux de ce genre; vous essaierez encore et encore jusqu’à ce que vous obteniez le nouveau butin légendaire. Cela fonctionne très bien car c’est toujours la formule Borderlands dans sa version la plus condensée: frapper beaucoup de coups pour obtenir beaucoup de butin.

Chaos de nouvelle génération

Ok, qu’en est-il du Améliorations de Borderlands 3 sur PS5 et Xbox Series X? Tout d’abord, nous avons l’amélioration graphique évidente: Borderlands 3 propose deux modes visuels que nous pouvons modifier à tout moment à partir des options. Sélectionné par défaut, nous avons le mode de résolution, avec une résolution 4K et 60 images par seconde. Nous l’avons testé dans Arms Race, où il y a pas mal de chaos et les choses explosent continuellement, et nous pouvons dire que le jeu a tenu le gars sans gâcher. C’est une énorme amélioration par rapport aux versions de Borderlands 3 pour PS4 et Xbox One, car son lancement a été en proie à divers problèmes techniques. Sur PS5 et Xbox Series X, Borderlands 3 ressemble et se déplace comme une fable.

Deuxièmement, nous avons le mode performance. Quel est l’intérêt d’un mode performance, lorsque le jeu se déplace à 60 ips en résolution 4K? Vous vous demandez peut-être. Comme l’ont confirmé un grand nombre d’acteurs, dans ce mode Borderlands 3 atteint 120 fps. L’inconvénient est que pour ce faire, la résolution tombe à 1080p. Malheureusement, notre téléviseur n’est pas compatible avec 120fps, donc lorsque nous l’activons, nous obtenons une qualité d’image qui est loin d’être idéale. Mais si vous avez un téléviseur ou un moniteur compatible et que vous faites partie de ceux qui préfèrent les performances par-dessus tout, c’est sans aucun doute la meilleure option.

le Un autre grand changement par rapport aux versions PS5 et Xbox Series X de Borderlands 3 est, comme vous l’avez peut-être déjà deviné, la réduction des temps de chargement. En faisant le test avec un chronomètre en main, la version PS5 (qui est celle que nous avons testée) met entre 7 et 8 secondes à se charger. En comparaison, la PS4 a pris plus de deux minutes (parfois elle était proche de 3), donc cela fait un monde de différence.

Cela affecte non seulement le temps d’attente pour démarrer le jeu, mais aussi la fluidité des menus. Si vous avez joué à la version PS4 et Xbox One de Borderlands 3, vous vous souvenez sûrement que la navigation dans les menus était assez lourde, car la simple action de basculer entre les onglets nécessitait un peu de temps d’attente. Et dans un jeu où il faut constamment accéder au menu pour gérer les équipements, les compétences, etc. cela peut être une véritable nuisance. Au contraire, dans la version nouvelle génération, il n’y a pas d’attente, et le passage d’un onglet à un autre se fait à une vitesse fulgurante. Encore une fois, c’est un monde de différence.

Et comme on parle de la version PS5, il faut aussi consacrer quelques lignes à l’intégration du DualSense, la nouvelle commande. Bordelands 3 utilise la vibration haptique: Les actions comme sauter, tirer ou exécuter des compétences ont leur propre niveau de vibration, mais nous avons également remarqué des effets différents en fonction de l’arme. Par exemple, lors du rechargement d’un revolver, on ressent une vibration pour chaque balle insérée dans l’arme, ainsi que la rotation du canon. Bien que l’effet ne soit pas aussi élaboré que ce que nous avons vu dans des jeux comme Astro’s Playroom ou Demon’s Souls, il a dû être une tâche énorme d’implémenter une vibration différente pour chaque arme, compte tenu de la quantité écrasante qui comprend Borderlands 3.

Les déclencheurs adaptatifs ont également été exploités, ce que nous avons remarqué à travers une petite résistance dans la gâchette droite qui simule la pression de … eh bien, une gâchette. Cet effet est une curiosité qui, selon l’arme, peut se transformer en ennui: Avec ceux qui nous obligent à appuyer sur le bouton en continu et à grande vitesse, la résistance supplémentaire fait que le doigt avec lequel nous appuyons se fatigue rapidement. Heureusement, il peut être désactivé à partir des options.

Bref, et pour finir, Gearbox a fait un excellent travail avec la version PS5 et Xbox Series X de Borderlands 3. Si vous n’y jouiez pas à l’époque et que vous en avez fini avec les nouvelles consoles, l’édition définitive garantit des centaines d’heures de jeu et de plaisir. Et même si vous y jouez, les améliorations de nouvelle génération en font une le moyen idéal de découvrir Borderlands 3 sur consoles.