Nous revenons avec un nouvel examen de la ventes de jeux au format physique en Espagne, et nous le faisons pour vous offrir les chiffres du 14 au 20 décembre, dans lequel l’un des grands succès de 2020, Animal Crossing: New Horizons, était le jeu le plus vendu.

Semaine de vente 51: du 14 au 20 décembre

1. Animal Crossing: Nouveaux horizons (Switch)

2. FIFA 21 (PS4)

3. Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

4. Just Dance 2021 (Switch)

5. Minecraft (commutateur)

6. Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle (Switch)

7. Grand Theft Auto V (PS4)

8. Spider-Man: Miles Morales (PS4)

9. Assassin’s Creed Valhalla (PS4)

10. FIFA 21 (commutateur)

Animal Crossing dépasse 300 000 unités; Mario Kart 8 les 600000

Cette semaine Animal Crossing: Nouveaux horizons, était le jeu le plus vendu avec plus de 23 000 unités, dépassant déjà 305000 exemplaires en Espagne au format physique, un chiffre impressionnant qui a été répété dans tous les pays du monde, étant un succès spectaculaire.

FIFA 21 PS4 dans son différend concurrentiel avec Animal Crossing a réussi à vendre 17 000 unités et est déjà sur le point d’atteindre 300000, et un match qui a eu une grosse bosse cette semaine était Mario Kart 8 Deluxe avec plus de 15 000 unités, dépassant déjà 600 000 unités en format physique en Espagne, un jalon, quelque chose à la portée de très peu de jeux.

Quelque chose de très intéressant cette semaine était de connaître les ventes de Cyberpunk 2077, car il a fait de bons débuts avec 40000 unités sur PS4, mais après que la controverse a éclaté de ses problèmes de performances dans les «anciennes» consoles et que Sony l’a retiré de PS Stocker comme on peut le voir les ventes ont chuté et dans la deuxième semaine, il disparaît du top 10, quelque chose de sérieux pour un jeu destiné à être l’un des plus grands succès de l’année. C’est vrai, du haut pour un prix très bas, car j’ai vendu 5850 unités sur PS4 et 1350 sur PC.

Pour mettre en évidence l’entrée dans le top 10 de Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle, le jeu Ubisoft qui a été l’un des grands succès tiers de Switch, et qui avec une réduction de prix a réussi à vendre 8500 unités cette semaine.

Nintendo Switch est imparable

À l’approche de Noël, la Nintendo Switch a pris encore plus d’élan et cette semaine, elle a réussi à vendre 35 000 unités, contrairement au reste des consoles. Dans la même période PS4 a vendu 4800 unités, Unités PS5 3600 (Modèle 3500 avec disque, 100 numérique), Unités Xbox Series X 1900, Unités Xbox Series S 1200 et Unités Xbox One 300. Comme nous nous en souvenons toujours, les nouvelles consoles de Sony et de Microsoft continuent d’atteindre les magasins par compte-gouttes, de sorte que leurs ventes continueront à évoluer dans ces chiffres jusqu’à ce que de grosses expéditions arrivent ou que la situation se normalise, ce pour quoi il n’y a toujours pas de date. .