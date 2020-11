Sony Playstation 5 :

Animal Crossing New Horizons dépasse les 6 millions d’unités vendues au Japon et est le jeu le plus rapide à y parvenir de l’histoire du pays. Et sans compter les ventes numériques!

Même le lancement d’une nouvelle génération n’a pas réussi à arrêter les ventes d’Animal Crossing New Horizons, qui est en passe de devenir le jeu le plus réussi de l’histoire au Japon. Les dernières données de ventes hebdomadaires du pays (entre le 16 et le 22 novembre) indiquent que 36096 unités supplémentaires ont été vendues cette semaine-là, ce qui place le total de 6011308 exemplaires vendus.

Jusqu’à la date, seuls cinq matchs ont réussi à dépasser ce nombre, et il a été le plus rapide à le faire. Pokémon Gold et Silver avait le record précédent, atteignant 6 millions en 13 mois (alors que New Horizons est sur le marché depuis 8 mois).

De plus, tous ces jeux (Pokémon Rouge / Vert, New Super Mario Bros. DS et Super Mario Bros. NES) sont de l’ère «analogique». Animal Crossing New Horizons est également vendu en format numérique, et ces ventes n’apparaissent pas dans ces données.

Cette figurine d’Isabelle d’Animal Crossing est le cadeau parfait pour les fans de jeux vidéo, et possède un très haut niveau de détail et de qualité.

Selon les dernières données officielles de Nintendo, Animal Crossing a vendu 26 millions d’unités dans le monde (en comptant le numérique). On ne sait pas quel pourcentage de ces ventes est numérique, mais cela pourrait être beaucoup, étant donné que cela s’est produit juste au moment où les verrouillages ont commencé dans le monde …

Animal Crossing New Horizons était le troisième jeu le plus vendu la semaine dernière, derrière Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (un jeu de société de style Monopoly très populaire là-bas) et Hyrule Warriors Age of Cataclysm. Le top 10 était presque entièrement occupé par les jeux Nintendo Switch, à la seule exception de Call of Duty Black Ops Cold War sur PS4.

Le temps inclut PS5, Xbox Series S, Animal Crossing et GeForce Now parmi les meilleures inventions de l’année 2020

Aucun jeu PS5 ou Xbox Series X ne figure dans le top 10. Les ventes des consoles, par ailleurs, ont chuté drastiquement dans leur deuxième semaine, en raison du manque de stock dans les deux cas (et cela s’étend au monde entier). Au contraire, les nouvelles versions de Switch ont renforcé les ventes de la console Nintendo, qui a tout pour clôturer le meilleur exercice de son histoire.

Source: Nintendo Life