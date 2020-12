Sony Playstation 5 :

L’événement massif de la journée des jouets dans Animal Crossing New Horizons est sur le point d’avoir lieu et nous vous expliquons comment le déverrouiller avec les exigences que vous devez respecter.

À la fin du mois, nous aurons le Événement Toy Day Pour fêter Noël à Animal Crossing New Horizons, et pour que vous ne manquiez pas un tel événement, nous énumérons les cinq conditions que vous devez remplir pour profiter de l’événement dès la première minute.

Nintendo, pour s’assurer qu’absolument tous les utilisateurs profitent de l’événement Toy Day le 24 décembre, a énuméré cinq exigences à respecter, et bien qu’elles soient assez simples, il est probable que certaines d’entre elles, en raison de certaines circonstances, ne le remplissent pas. à ce jour, avec lequel vous avez encore du temps.

Alors pour que tu puisses Débloquer l’événement Toy Day dans Animal Crossing New Horizons le 24 décembre prochain, et ne le manquez pas, nous vous disons les cinq exigences que vous devez respecter et ce que vous devez faire pour être pleinement préparé.

Animal Crossing New Horizons: Comment débloquer l’événement Toy Day

Bien que Nintendo ait publié les informations sur les exigences en japonais, il est probable qu’à l’approche de l’événement, elles seront publiées en espagnol, et nous avons déjà répertorié les cinq exigences que vous devez respecter pour que vous puissiez vous préparer dès maintenant:

Vous devez avoir mis à jour le jeu

Pour ce faire, vous devez être mis à jour vers la version du jeu 1.6.0, alors appuyez sur le bouton + pour accéder aux options du menu et vous pouvez le vérifier. Il est probable que vous l’ayez déjà mis à jour.

Associer un utilisateur à un compte Nintendo

Il n’est pas nécessaire que tous les utilisateurs soient liés à un compte Nintendo, mais il est obligatoire que l’un d’entre eux le soit. Donc, si vous n’avez pas encore associé de compte Nintendo, il est temps de le faire.

Améliorer le bâtiment des services aux résidents

Pour que l’événement se déroule, vous devez faire rénover le bâtiment des services aux résidents, et dès que vous avez joué, vous l’aurez déjà, mais si vous êtes un utilisateur initial, il est probable que vous n’ayez pas encore atteint ce rang dans le bâtiment principal.

Réglez la date et l’heure de votre console sur la date et l’heure actuelles

Si vous faites partie de ceux qui changent constamment la date et l’heure de la console pour débloquer différentes actions dans le jeu, ne le faites pas, car vous pourriez alors manquer l’événement. Allez donc simplement dans le menu de la console et réglez l’heure et la date du commutateur Nintendo sur le vrai.

Une dernière mise à jour

En remplissant toutes les conditions précédentes, le même jour de l’événement, vous verrez que vous exécuterez la version du jeu 1.6.0 c, ce qui signifie que l’événement aura commencé. Une petite mise à jour sera donc téléchargée ce jour-là si vous remplissez toutes les conditions ci-dessus. N’oubliez pas d’être connecté à Internet à tout moment.

Maintenant tu sais quelles sont toutes les conditions requises pour débloquer l’événement de la journée du jouet dans Animal Crossing New Horizons, donc vous ne le manquez pas. N’oubliez pas de consulter 7 changements et nouveaux éléments à venir dans Animal Crossing New Horizons avec la mise à jour hivernale.

