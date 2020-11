Sony Playstation 5 :

Êtes-vous un voyageur dans le temps dans le plus pur style Doctor Who dans Animal Crossing: New Horizons? Eh bien, nous avons quelques nouvelles douces-amères pour vous: Nintendo a modifié les paramètres du jeu, empêchant ainsi les joueurs de voyager dans le futur changer l’horloge et la date de votre Nintendo Switch. Le bon côté? On peut encore voyager dans le passé, et revivez les événements qui ont déjà eu lieu. Le jeu, disponible en Espagne pour Commutateur Nintendo, vous venez de recevoir du contenu de Noël dans une nouvelle mise à jour.

Changements pour les voyageurs dans le temps de New Horizons

Nintendo a inclus certaines limitations pour les voyages en temps Animal Crossing: Nouveaux horizons. Jusqu’à présent, les joueurs étaient utiliser le changement de date de votre Nintendo Switch pour profiter des événements à l’avance se préparer à arriver au match. Bien que la société ait signalé que nous ne serions pas en mesure d’activer les événements saisonniers à l’avance, car le jeu vérifiera si notre horloge et notre date sont correctes, la vérité est que de nombreux fans ont découvert que Nintendo ne respectait pas cette norme. Par exemple, certains pourraient célébrer Halloween sur leur île avant que la célébration n’atteigne le titre.

Ceci, cependant, ne peut pas être fait plus loin: la firme japonaise empêche le déclenchement d’événements lors de l’avancement de l’horloge. Ainsi, par exemple, nous ne pourrons pas profiter de Thanksgiving Day, qui est célébré le 26 novembre, à l’avance sur notre île. Les joueurs rapportent, oui, que nous pouvons encore voyager dans le temps pour réactiver les événements passés; mais nous ne pouvons pas profiter du nouveau contenu en sautant dans le temps.

Nous pouvons voyager dans le passé, mais pas vers le futur dans New Horizons

La mesure imposée par Nintendo n’a pas plu aux joueurs assidus à ce mécanicien: “C’est vraiment un problème pour les personnes aux horaires chargés. qu’ils n’ont pas le temps de faire tous les événements juste au moment où ils sont célébrés “, a exprimé un joueur d’un groupe Facebook dédié aux utilisateurs qui voyagent dans le temps.” Surtout les célébrations comme Thanksgiving Day ou Toy Day, qui ce sont des moments où les gens vont passer du temps avec leurs proches. Je sais que vous pouvez revenir en arrière et célébrer, mais ce n’est pas la même chose. Le faire plus tôt semble tellement plus festif car tout le monde est toujours enthousiasmé par l’événement. “

Nintendo aussi a demandé que New Horizons ne soit pas utilisé à des fins politiques ou lucratives, comme indiqué dans sa mise à jour des conditions d’utilisation du jeu. Nous vous rappelons que le titre est disponible exclusivement pour Nintendo Switch. “L’une des sagas les plus appréciées de Nintendo revient avec sa livraison la plus complète, la plus ambitieuse et la plus fraîche pour ravir à la fois les fans et les nouveaux joueurs “, écrivons-nous dans notre analyse.