Nintendo Espagne a annoncé que ce qui suit mise à jour gratuite from Animal Crossing: les nouveaux horizons tournent autour du Carnaval, une fête que nous pouvons célébrer sur notre île durant le mois de février. Cette nouvelle version du jeu peut être téléchargée gratuitement cette semaine, le 28 janvieret ayez tout ce dont vous avez besoin pour les vacances du mois prochain.

Le carnaval aura lieu à Animal Crossing: New Horizons le 15 février, le jour où Conga, un nouveau personnage, rejoignez la place de la ville. Ce n’est que pendant cette journée, en plus, qu’il y aura une série de plumes voler autour de notre île: tous ceux que nous capturons avec notre réseau peuvent être échangés avec Conga. Il y aura des plumes spéciales, des arcs, qui seront plus difficiles à trouver et donneront de manière prévisible des récompenses uniques.

Articles spéciaux pour la Saint-Valentin

Avant cela, TeleNook recevra de nouveaux articles saisonniers pour célébrer la Saint-Valentin: du 1er au 14 février Animal Crossing: les joueurs de New Horizons pourront acheter le Boîte de chocolats pour amoureux et bouquet de fleurs pour amoureux. De nouveaux objets spéciaux seront également ajoutés ces deux mois, des objets liés à la nouvelle année lunaire et à une grande finale sportive.

Comme d’habitude, et continuant avec Carnival, Animal Crossing: New Horizons présentera également nouvelles tenues et émotions liés à cette fête: à partir du 1er février, de nouveaux costumes de carnaval peuvent être achetés pour une durée limitée au magasin Handy Sisters, et de nouvelles émotions de carnaval, notamment Chorégraphe, Allons-y, vive et confettis.

Les nouveautés d’Animal Crossing: New Horizons ne se limitent pas au jeu, puisque Nintendo Espagne a également annoncé que À partir du 26 mars, un pack sera mis en vente en collaboration avec Sanrio, la marque responsable des franchises telles que Hello Kitty, Kuromi ou Aggretsuko. Le contenu de ce pack de collaboration Animal Crossing Sanrio n’a pas encore été précisé, même si nous savons qu’il comprendra six cartes amiibo de la compagnie.

La prochaine mise à jour gratuite de Animal Crossing: New Horizons obtenir en mars et il semble que être lié à Super Mario Bros., d’après ce que l’on peut voir dans la bande-annonce officielle.