Animal Crossing: New Horizons a fait ses débuts en Espagne et dans le monde le 20 mars, coïncidant avec les mesures les plus strictes adoptées par les gouvernements pour lutter contre l’avancée de la pandémie de coronavirus. Le jeu n’a donc pas tardé à devenir un pont virtuel qui permet aux joueurs de passer du temps ensemble: des mariages, des anniversaires, des rendez-vous romantiques ont eu lieu … et ainsi le jeu Nintendo Switch est devenu une plateforme entière où les utilisateurs sont restés plus proches les uns des autres. Cependant, comme pour toute plate-forme qui a une grande portée, elle a également été utilisée à des fins moins ludiques: Il a également été utilisé pour, par exemple, envoyer des messages politiques. Nintendo ne veut pas que la politique fasse partie de son jeuC’est pourquoi vous avez mis à jour les directives d’utilisation de New Horizons.

Nintendo ne veut pas de politique au sein de New Horizons

En octobre, le président élu Joe Biden Il a jeté sa propre île dans le jeu pour tenter de mobiliser les électeurs aux élections américaines. Cependant, Les nouvelles directives de Nintendo demandent aux entreprises et organisations de s’abstenir de s’accrocher aux messages politiques Animal Crossing: New Horizons jeu. À leur tour, les normes du titre soutiennent également que les entreprises ne peuvent pas profiter du jeu en aucune façon.

Les joueurs, bien sûr, peuvent proposer des designs et des motifs personnalisés à travers le système du jeu lui-même, à condition qu’ils s’assurent que le contenu créé convient à toute la famille. “Tandis que nos services et produits sont généralement réservés à un usage personnelNous comprenons qu’il peut y avoir des situations dans lesquelles des entreprises et des organisations souhaitent utiliser ou faire référence au jeu dans le cadre de leur activité », déclare Nintendo.« En tant que tel, nous aimerions partager certaines lignes directrices avec ces entreprises, organisations et toute personne qui les représente, afin de préserver l’expérience de millions de personnes qui aiment le jeu de manière récréative.

“Nous pouvons vous demander d’arrêter cette activité ou l’utilisation de notre contenu”

“Si nous constatons que votre activité ne respecte pas ces consignes, est préjudiciable ou a une mauvaise influence sur la communauté, nous pouvons vous demander d’arrêter cette activité ou l’utilisation de notre contenu et qu’il prenne les mesures appropriées, notamment l’interdiction de sa future utilisation commerciale du jeu, “précisent-ils de la firme japonaise. En ce sens, Nintendo indique:”N’utilisez pas le jeu comme plate-forme marketing qui dirige les gens vers des activités ou des campagnes en dehors du jeu. “

Animal Crossing: New Horizons s’est vendu à plus de 20 millions d’exemplaires dans le monde et a été classé meilleur jeu de 2020 aux Japan Game Awards. Pendant ce temps, les créateurs d’Animal Crossing se tournent déjà vers l’avenir et affirment que la saga “doit continuer à évoluer”.

“L’une des sagas les plus appréciées de Nintendo revient avec sa livraison la plus complète, la plus ambitieuse et la plus fraîche pour ravir à la fois les fans et les nouveaux joueurs », nous avons écrit dans notre analyse. Pour vous aider à vous lancer dans cette aventure sur votre propre île déserte, nous vous laissons ici notre guide complet trucs et astuces.