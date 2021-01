Sony Playstation 5 :

Le succès qu’Animal Crossing: New Horizons a connu, depuis son lancement en Espagne et dans le monde en mars dernier, a été plus que remarquable. Les débuts du jeu comme une exclusivité de la plate-forme hybride de Nintendo, continue déjà aujourd’hui de profiter de ventes très saines. C’est le cas de sa performance au Royaume-Uni: il a terminé l’année en étant le titre le plus vendu, un poste précédemment occupé par la saga FIFA ou Call of Duty.

Animal Crossing met fin aux ventes de l’année au Royaume-Uni

La semaine dernière, nous avons vu FIFA 21 réapparaître dans les ventes au Royaume-Uni, tandis que Animal Crossing: Nouveaux horizons a été relégué à la troisième place. Cependant, les adorables voisins de cette île déserte ont renversé la situation sur cette dernière semaine de 2020 que nous avons laissée derrière: a fini par grimper de deux places pour devenir le jeu le plus vendu, grâce à un Augmentation des ventes de 7%.

En termes de ventes physiques, New Horizons est devenu le deuxième titre le plus vendu de l’année dans la région, derrière le FIFA 21 précité. Cependant, son exploit est encore plus que réserable: après tout, le jeu FIFA est disponible sur plusieurs plateformes, tandis que Animal Crossing est exclusif à Nintendo Switch. Comme l’indique GamesIndustry, si l’on met la vente sur une seule plateforme, Animal Crossing: New Horizons a pris la position de numéro 1 en 2020, devant la version PS4 de FIFA 21, par exemple.

Top 10 des jeux physiques les plus vendus au Royaume-Uni la semaine dernière

1. Animal Crossing: Nouveaux horizons

2. FIFA 21

3. Mario Kart 8: Deluxe

Quatre. Assassin’s Creed Valhalla

5. Just Dance 2021

6. Call of Duty: Guerre froide Black Ops

sept. Minecraft (commutateur)

8. Super Mario 3D All-Stars

9. Grand Theft Auto 5

dix. Nouveau Super Mario Bros U Deluxe

Du milieu, ils soulignent que ce top 10 des ventes a été caractérisé par de fortes baisses. À l’exception de Nouveaux horizons, qui augmente de 7% les ventes, FIFA 21 a chuté de 55%, tandis que Mario Kart 8: Deluxe a également subi une baisse de 35% avec l’effondrement de Assassin’s Creed Valhalla et sa baisse de 58%. Juste danser, de son côté, bien qu’il soit remonté en position 5, il a également subi une baisse de 43% de ses ventes. Call of Duty: Guerre froide Black Ops en position 6, il a baissé de 61%, Minecraft sur Switch, il était en baisse de 29% mais est passé à la 7e place, et Super Mario 3D All-Stars a chuté de 42% et est passé au 8e rang.

Prenant en compte ce panorama, ils rapportent que les jeux de Commutateur Nintendo ont été, malgré tout, ceux qui ont le plus résisté aux chutes: ses ventes globales ont diminué de seulement 25%, par rapport aux ventes de PS4 et Xbox One, qui ont chuté de 48% et 53%. Comme les analystes l’avaient prédit, la rupture de stock de la PS5 et de la Xbox Series X / S la plateforme hybride connaîtra de fortes ventes en décembre.