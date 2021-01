Sony Playstation 5 :

Animal Crossing: Nouveaux horizons Il est déjà en cours depuis quelques jours de la nouvelle année 2021 et avec cette nouvelle a atteint les mers, les rivières et les étangs du jeu grâce à la changements dans la faune marine. Comme vous le savez, certains des poissons les congés disponibles et les nouveaux arrivent en Espagne et dans le reste du monde avec l’entrée du mois de janvier.

Nous vous avons préparé ci-dessous la liste complète et détaillée de tous les poissons disponibles pour pêcher en janvier 2021. De cette façon, vous pouvez avoir la liste à portée de main et vous faciliter la tâche énorme de les donner et de compléter la collection du musée Socrates.

Tous les poissons de janvier 2021 dans AC: New Horizons

Ce sont tous les poissons disponibles en janvier 2021 dans Animal Crossing: New Horizons.

Jaune

Mois: Janvier, février, mars, novembre, décembre.Habitat: Ro.Programme: Toutes les heures.Prix: 900.Rareté: rare.Taille de l’ombre: très petit.

Thon

Comment pêcher le thon?Mois: Janvier, février, mars, avril, novembre, décembre.Habitat: Dock.Programme: Toutes les heures.Prix: 7000.Rareté: très rare.Taille de l’ombre: grand.

Boquern

Mois: Tous les mois.Habitat: Mer. Programme: 4h00 21h00.Prix: 200.Rareté: très rare.Taille de l’ombre: petit.

Chevaine

Mois: Tous les mois.Habitat: Ro.Programme: 9h00 16h00.Prix: 200.Rareté: rare.Taille de l’ombre: petit.

Calamar

Mois: Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, décembre.Habitat: Mer.Programme: Toutes les heures.Prix: 500.Rareté: commun.Taille de l’ombre: petit.

Tente

Mois: Tous les mois.Habitat: Étang.Programme: Toutes les heures.Prix: 300.Rareté: rare.Taille de l’ombre: moyen.

Carpe

Mois: Tous les mois.Habitat: Étang.Programme: Toutes les heures.Prix: 160.Rareté: très commun.Taille de l’ombre: petit.

Cœlacanthe

Comment pêcher le cœlacanthe?Mois: Tous les mois.Habitat: Mer avec pluie.Programme: Toutes les heures.Prix: 15000.Rareté: très rare.Taille de l’ombre: grand.

Éperlan

Mois: Janvier, février, décembre.Habitat: Ro.Programme: Toutes les heures.Prix: 500.Rareté: commun.Taille de l’ombre: petit.

Esturgeon

Mois: Janvier, février, mars, septembre, octobre, novembre, décembre.Habitat: Embouchure.Programme: Toutes les heures.Prix: 10 000.Rareté: rare.Taille de l’ombre: grand.

Coq

Mois: Janvier, février, mars, avril, octobre, novembre, décembre.Habitat: Mer.Programme: Toutes les heures.Prix: 300.Rareté: commun.Taille de l’ombre: moyen.

Gobie de rivière

Mois: Tous les mois.Habitat: Ro.Programme: 16h00 9h00.Prix: 400.Rareté: rare.Taille de l’ombre: petit.

Maquereau

Mois: Tous les mois.Habitat: Mer.Programme: Toutes les heures.Prix: 150.Rareté: commun.Taille de l’ombre: petit.

Koi

Mois: Tous les mois.Habitat: Étang.Programme: 16h00 9h00.Prix: 4000.Rareté: très rare.Taille de l’ombre: moyen.

Leucisco

Mois: Tous les mois.Habitat: Ro.Programme: 16h00 9h00.Prix: 240.Rareté: commun.Taille de l’ombre: moyen.

Basse

Mois: Tous les mois.Habitat: Mer.Programme: Toutes les heures.Prix: 400.Rareté: commun.Taille de l’ombre: petit.

Papillon marin

Mois: Janvier, février, mars, décembre.Habitat: Mer.Programme: Toutes les heures.Prix: 1000.Rareté: rare.Taille de l’ombre: petit.

vivaneau

Mois: Tous les mois.Habitat: Mer.Programme: Toutes les heures.Prix: 3000.Rareté: rare.Taille de l’ombre: moyen.

Perche

Mois: Tous les mois.Habitat: Ro.Programme: Toutes les heures.Prix: 400.Rareté: rare.Taille de l’ombre: grand.

Perche jaune

Mois: Janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre.Habitat: Ro.Programme: Toutes les heures.Prix: 300.Rareté: rare.Taille de l’ombre: petit.

Poisson baln

Mois: Janvier, février, mars, novembre, décembre.Habitat: Mer.Programme: 16h00 9h00.Prix: 2500.Rareté: rare.Taille de l’ombre: grand.

Tête de poisson transparente

Poisson rouge

Mois: Tous les mois.Habitat: Étang.Programme: Toutes les heures.Prix: 1300.Rareté: très rare.Taille de l’ombre: petit.

Espadon

Mois: Janvier, février, mars, avril, juillet, août, septembre, novembre, décembre.Habitat: Dock.Programme: Toutes les heures.Prix: 10 000.Rareté: très rare.Taille de l’ombre: très grand.

Poisson globe

Mois: Janvier, février, novembre, décembre.Habitat: Mer.Programme: 16h00 16h00.Prix: 5000.Rareté: rare.Taille de l’ombre: moyen.

Poisson à l’aviron

Comment attraper l’aviron?Mois: Janvier, février, mars, avril, mai, décembre.Habitat: Mer.Programme: Toutes les heures.Prix: 9000.Rareté: très rare.Taille de l’ombre: grand.

Poisson du soleil

Mois: Tous les mois.Habitat: Ro.Programme: 9h00 16h00.Prix: 180.Rareté: rare.Taille de l’ombre: petit.

Télescope poisson

Mois: Tous les mois.Habitat: Étang.Programme: 9h00 16h00.Prix: 1300.Rareté: très rare.Taille de l’ombre: petit.

Ranch

Mois: Tous les mois.Habitat: Étang.Programme: 9h00 16h00.Prix: 4500.Rareté: très rare.Taille de l’ombre: petit.

Turbot

Mois: Tous les mois.Habitat: Mer.Programme: Toutes les heures.Prix: 800.Rareté: rare.Taille de l’ombre: grand.

Taimn

Comment pêcher le taïman?Mois: Janvier, février, mars, décembre.Habitat: Cascade.Programme: 16h00 9h00.Prix: 15000.Rareté: très rare.Taille de l’ombre: grand.

Animal Crossing: Nouveaux horizons c’est t disponible pour Nintendo Switch. Le titre Simulation and Social Simulator de Nintendo a été adopté avec grande affection pour le public et la critique, comme vous pouvez le lire dans notre analyse. Si vous souhaitez en tirer le meilleur parti, nous vous invitons à jeter un œil à notre guide complet de trucs et astuces.