Animal Crossing: Pocket Camps est le jeu mobile de Nintendo que pouvons-nous trouver dans iOS et Android, des appareils sur lesquels le titre a fait ses débuts gratuitement en 2017, date à laquelle il a également atterri en Espagne. Le dernier jour 21 sera accompli trois ans à compter du lancement du jeu, et le Big N a voulu le célébrer en introduisant une nouvelle fonctionnalité: fonctionnalités de réalité augmentée, qui nous permettra de transférer le monde des Pocket Camps dans notre réalité. De plus, l’entreprise propose un mois gratuit de service de vêtements et d’articles ménagers, qui est normalement au prix de 8,99.

Animal Crossing: Pocket Camps et réalité augmentée

Dans Animal Crossing: Camps de poche beaucoup de personnages que nous avons eu l’occasion de rencontrer tout au long de la saga Nintendo; maintenant, l’entreprise a trouvé un moyen de les amener à la vie réelle grâce à la réalité augmentée avec Mode Camera RA et mode Cabin RA. De cette façon, la firme explique ce qui suit: “Avec RA Camera, les joueurs pourront choisir un endroit dans le monde réel et placez vos amis et vos meubles préférés d’Animal Crossing: Pocket Camp dans la scène prendre une photo amusante “.

En revanche, nous avons découvert le mode RA Cabin: “Les joueurs peuvent entrez le même espace que vos personnages préférés et passez du temps avec eux face à face », explique l’entreprise.« Pour cela, les joueurs concevoir une cabine avec des meubles et des décorations de leur choix, puis inviter jusqu’à huit personnages différents. Ils pourront superposer la porte de la cabane n’importe où dans la vraie vie pour «y entrer» et explorer l’intérieur. “

Pocket Camps nous permet d’être face à face avec nos personnages préférés

D’autre part, pour permettre aux joueurs de profiter plus facilement de ces nouvelles fonctionnalités, Nintendo propose également un mois gratuit de service de vêtements et d’articles ménagers, qui est généralement disponible pour un prix de 8,99. “L’un des avantages de ce plan est de pouvoir choisir et mangez cinq biscuits de fortune chaque mois des cookies en vente jusqu’à présent “, ajoute Nintendo.” Les cookies de fortune contiennent des meubles et des vêtements exclusifs. “En plus de ces cookies, le service vous permet également de profiter stockage étendu, entre autres avantages. Après l’essai gratuit, le service de vêtements et d’électroménagers est au prix de 8,99 par mois, jusqu’à ce que votre abonnement soit annulé.

Nous vous rappelons qu’Animal Crossing: Pocket Camp est déjà disponible sur iOS et Android, via l’App Store et Google Play. “Un jeu mobile divertissant qui se concentre sur la collecte de meubles“, nous écrivons notre analyse.