Système d’arc fonctionne a annoncé son nouveau jeu de combat: DNF Duel. C’est un titre de combat direct en deux dimensions dont l’existence n’a été que révélée; ni la date de sortie ni les plateformes sur lesquelles il sera publié ne sont encore connuesNous ne savons même pas s’il finira par atteindre l’Espagne et le reste des marchés occidentaux. Bien sûr, nous savons que le studio travaille avec Eighting et que celui en charge de l’édition sera Neople.

UNE première bande-annonce de jeu Dans lequel vous pouvez voir à la fois des séquences de jeu et des cinématiques de style anime comme Arc System Works le sait mieux. Sous ces lignes, vous pouvez déjà voir comment certains de ses personnages bougent, qui ont l’excellent style de conception de l’étude, et la frénésie et la brutalité du combat de ce DNF Duel.

Un jeu de combat se déroulant dans l’univers Dungeon Fighter

Si vous connaissez certains des personnages et des scénarios qui peuvent être vus dans la bande-annonce, c’est parce que DNF Duel est situé dans l’univers de Dungeon Fighter Online, un RPG d’action de style beat’em up classique, exclusivement disponible sur PC et gratuit sur Steam.

Ce nouveau projet se déroule dans ledit univers a été annoncé au Dungeon Fighter Universe Festival, un événement qui recueille chaque année l’actualité liée à tout ce qui entoure cette franchise. Comme nous l’avons déjà dit, DNF Duel n’a pas encore de date de lancement et nous ne savons pas sur quelles plates-formes il sera publié, nous devrons donc attendre les responsables pour donner plus d’informations à l’avenir.

Ce que l’on peut voir dans cette bande-annonce, c’est que Arc System Works n’a pas laissé derrière lui sa ligne de conception particulière et réussie des jeux de combat. Cette étude est peut-être la plus célèbre du genre, quelque chose qui a été gagné sur la base du bien en publiant des tranches de Guilty Gear, BlazBlue ou le populaire Dragon Ball FighterZ.