Sony Playstation 5 :

Sony Interactive Entertainment Japan Asia a annoncé les gagnants des PlayStation Partner Awards 2020 lors d’un gala diffusé sur Internet. Les récompenses soulignent, comme elles le font depuis 1995, les ventes de jeux vidéo dans la région asiatique, et ce n’est pas tant une appréciation des critiques ou des joueurs. Cette fois, l’événement s’est déroulé sans la proximité du public en raison des restrictions dues au coronavirus.

Le grand prix est allé à les trois jeux développés au Japon ou en Asie avec les ventes mondiales les plus élevées entre octobre 2019 et septembre 2020 – ventes physiques et téléchargement inclus -:

Ces jeux sont suivis d’autres titres asiatiques qui se sont également démarqués par leur succès commercial dans le monde:

Ci-dessous vous pouvez voir la vidéo complète:

Prix ​​spécial

Deux autres jeux ont également été distingués dans deux catégories. En tant que jeu développé en dehors du Japon qui a réalisé les ventes les plus élevées au Japon et en Asie En octobre 2019 et septembre 2020, Apex Legends d’Electronic Arts et Respawn Entertainment, la bataille royale gratuite, se démarque.

Death Stranding de Kojima Productions a également reçu un prix dans la catégorie jeux Développé au Japon / Asie avec les studios Sony Interactive Entertainment Worldwide qui ont réalisé les ventes les plus élevées durant cette période.