L’Académie des arts et des sciences interactives (AIAS) a annoncé les nominés pour son Prix ​​DICE, quelques récompenses que cette année célébrera 24e édition. Soit le 8 janvier lorsque nous découvrons qui les gagnants de chacune de ces catégories ont participé à un gala organisé en format virtuel en raison des restrictions causées par la pandémie mondiale de COVID-19.

Comme l’explique l’Académie elle-même, un total de 57 jeux publiés en 2020 ont été nominés pour les prix DICE de cette année. Le titre qui a reçu le plus de nominations a été The Last of Us Part II avec un total de 11 propositions de prix. Il est suivi de près par Ghost of Tsushima avec 10 nominations et Hades avec huit. Avec Final Fantasy VII Remake et Animal Crossing: New Horizons, ces jeux composent la liste des nominés aux jeux de l’année.

Finalistes des DICE 2020 Awards

Les autres jeux avec le plus de nominations sont Half-Life: Alyx, Spider-Man: Miles Morales et Ori and the Will of the Wisps, qui sont nominés dans cinq catégories chacun. Tu peux voir toutes les nominations ci-dessous:

Jeu de l’année (GOTY)

Animal Crossing: New HorizonsFinal Fantasy VII RemakeGhost of TsushimaHadesThe Last of Us Part II

Meilleure animation

Final Fantasy VII Remake The Last of Us Part II Spider-Man: Miles Morales Ori et la volonté des Wisps Spiritfarer

Meilleure direction artistique

Ghost of Tsushima Hades The Last of Us Part II Spider-Man: Miles Morales Ori et la volonté des feux follets

Meilleur personnage

Assassin’s Creed Valhalla (Eivor) Hadès (Zagreus) The Last of Us Part II (Abby) The Last of Us Part II (Ellie) Spider-Man: Miles Morales (Miles Morales)

Meilleure composition musicale originale

CarrionGhost of TsushimaLittle OrpheusOri and the Will of the WispsLe sans chemin

Meilleure conception sonore

DreamsGhost of TsushimaOri et la volonté des feux folletsThe Last of Us Part IIISackboy: A Big Adventure

Meilleure histoire

13 Sentinelles: Aegis Rim Ghost of Tsushima Hades Kentucky Route Zero: TV Edition The Last of Us Part II

Prix ​​de réalisation technique

DreamsGhost of TsushimaThe Last of Us Part IIIario Kart LiveMicrosoft Flight Simulator

Meilleur jeu d’action de l’année

DOOM EternalHadèsHalf-Life: AlyxSpider-Man: Miles MoralesNioh 2

Meilleur jeu d’aventure de l’année

Assassin’s Creed ValhallaKentucky Route Zero: TV EditionGhost of TsushimaThe Last of Us Part IIOri et la volonté des feux follets

Meilleur jeu familial de l’année

Animal Crossing: New HorizonsSalle de jeux d’AstroRêvesFall Guys: Ultimate KnockoutSackboy: Une grande aventure

Meilleur jeu de combat de l’année

EA Sports UFC 4Granblue Fantasy VersusMortal Kombat 11 UltimateThem’s Fightin ‘Herds

Meilleur jeu de course de l’année

DIRT 5F1 2020 Mario Kart en direct

Meilleur RPG de l’année

Cyberpunk 2077Final Fantasy VII RemakePersona 5 RoyalWasteland 3Yakuza: comme un dragon

Meilleur jeu de sport de l’année

FIFA 21MLB The Show 20NBA 2K21PGA Tour 2K21Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Meilleur jeu de stratégie / simulation de l’année

Crusader Kings III Attendu IIIMicrosoft Flight SimulatorMonster TrainPer Aspera

Prix ​​de réalisation technique pour la réalité immersive

Half-Life: AlyxMario Kart LiveMusée des autres réalitésPaper BeastTempest

Meilleur jeu de réalité immersive

Down the Rabbit HoleHalf-Life: AlyxPaper BeastThe Room VR: A Dark MatterThe Walking Dead: Saints & Sinners

Meilleur jeu indépendant

Coffee TalkHadèsSi trouvéKentucky Route Zero: TV EditionNoita

Meilleur jeu mobile

HolovistaLégendes de RuneterraPetit OrphéeSong of BloomSouth of the Circle

Jeu multijoueur en ligne de l’année

Animal Crossing: New HorizonsCall of Duty: Black Ops – Cold WarFall Guys: Ultimate KnockoutGhost of TsushimaTetris Effect: Connected

Meilleur design de jeu

Ghost of TsushimaHadèsHalf-Life: AlyxThe Last of Us Part IIISpider-Man: Miles Morales

Meilleure direction de jeu

Fantôme de TsushimaHadeHalf-Life: AlyxKentucky Route Zero: TV EditionThe Last of Us Part II