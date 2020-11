Sony Playstation 5 :

Légendes Apex célébré l’année dernière à cette époque son événement intitulé Holofestive Cookies Et, ce 2020, EA et Respawn’s Battle Royale nous apporteront une fois de plus son événement le plus de Noël pour tous les joueurs en Espagne et dans le reste du monde. À partir du le 1er décembre prochain et jusqu’au 4 janvier à partir de 2021, l’un des modes préférés des fans du titre sera à nouveau disponible; Hibernal Express. Ci-dessous nous détaillons le Nouveautes le plus important.

Hibernal Express est de retour

Le mode Hibernal Express a été l’une des surprises les plus agréables qu’Apex Legends ait reçues au cours de l’année écoulée. Comme beaucoup d’entre vous le savent, dans ce mode, vous tirez le meilleur parti de train circulant au bout de la carte du monde. Plusieurs équipes doivent se battre pour dominer le train jusqu’à ce qu’elles gagnent à différents tours.

Eh bien, cette année, le mode revient à la charge, mais aussi il le fait avec quelques nouvelles intéressantes.

Cette année, le train n’est pas le seul véhicule: que de descendre dans la vallée qui entoure l’épicentre.Les navires de ravitaillement: la Can of Kings survole également l’explosion glaciale.C’est toujours un mode rond: dans lequel trois pelotons se disputent le contrôle du train qui traverse le bout du monde.Cette année, lorsque votre équipe réapparaît après avoir terminé une manche: Il le fera dans son vaisseau de ravitaillement pendant qu’il suit le train. De là, l’équipe peut scanner le champ de bataille et se lancer dans le combat lorsque le train s’approche de la gare suivante et que l’objectif est déverrouillé.L’équipe qui a remporté le tour précédent: réapparaissent directement dans le train.

Déraillement: nouvelle gare

Cette année a également été ajoutée une nouvelle station pour que le train s’arrête, la zone est appelée Déraillement et “c’est le théâtre d’un accident catastrophique survenu lorsqu’un train de marchandises voyageant dans la direction opposée a effectué un virage compliqué à grande vitesse”, nous dit Respawn. “Cette nouvelle saison offre différentes opportunités d’accompagnement et une rotation unique sous le pont où s’arrête le train. De cette façon, vous pouvez rapidement changer le côté de la cible que vous avez l’intention d’attaquer. “

Récompenses Holofestive 2020

Cette année, Holofestive Cookies 2020 comprend un journal de récompenses avec de nouveaux objets à débloquer. L’inscription aux récompenses sera disponible en même temps que l’Hibernal Express, c’est-à-dire du 1er décembre au 4 janvier.

Vous pouvez voir tous les prix qui peut être gagné dans l’image suivante:

Offres pour un mois

Aussi pour ouvrir la bouche Apex Legends rejoint le Black Friday et offres à partir de maintenant offres spéciales pour les skins et autres objets de votre magasin, y compris les skins légendaires pour des légendes comme Loba, Revenant ou l’arme Spitfire.

Toutes les semaines du 24 novembre 2020 au 4 janvier 2021 il y aura de nouvelles ventes, alors n’hésitez pas à y jeter un œil.

Cette année, Holo-Day Bash apporte le retour du Winter Express LTM, de nouvelles récompenses et un mois complet de ventes. Obtenez le scoop sur toutes les festivités ci-dessous. 🎄: https://t.co/l9ybW2OlEd pic.twitter.com/2XtsajikHw— Apex Legends (@PlayApex) 24 novembre 2020

Légendes Apex c’est un jeu gratuit pour Battle Royale disponible pour PC, PS4 et Xbox One. N’hésitez pas à visiter notre guide complet de trucs et astuces ou jetez un œil à notre avis pour en savoir plus.