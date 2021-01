Sony Playstation 5 :

Apex Legends a remporté un grand succès dans le monde de la bataille royale, après avoir atteint l’Espagne et le monde entier par la main de Réapparaître et Arts électroniques. Pour le moment, les utilisateurs attendent le lancement de la saison 8, qui arrivera le prochain 2 février aux plateformes PC, PS4 et Xbox One … et Il est possible que le même jour, le jeu fasse ses débuts sur Nintendo Switch. Voilà à quoi ça ressemble après la bande-annonce japonaise de ce nouveau contenu serait précisée dans la description à cette date pour le lancement du titre sur la plateforme hybride. Il a déjà été supprimé mais heureusement, le compte Twitter vérifié Apex Legends News a pu prendre une capture d’écran:

BREAKING: La version japonaise sur YouTube indique qu’Apex Legends arrivera sur Switch le 2 février. “Et le 2 février, il sera possible de jouer sur Switch en même temps que le début de la saison 8!” pic.twitter.com/63TpUn27Mx – Apex Legends News (@TitanfallBlog) 18 janvier 2021

Apex Legends: le jeu pourrait arriver le 2 février sur Switch

La date de sortie a en fait été mentionnée dans la description YouTube de la dernière bande-annonce du jeu. Une bande-annonce qui a été publié dans des pays comme la Pologne, le Danemark et le Japon, avant d’être éliminé. La vidéo était dédiée à offrir les détails de saison 8 d’Apex Legends, qui sortira ce 2 février. “La version japonaise sur YouTube affirme qu’Apex Legends arrivera sur Switch le 2 février”, écrivent-ils depuis Apex Legends News en citant ce que l’on peut lire dans la description japonaise: “Et le 2 février, il sera possible de jouer sur Switch en même temps que la saison 8 commence!“

Souviens-toi que la version pour la plate-forme hybride de Nintendo devait sortir à l’automne de l’année dernière. Cependant, Arts électroniques et Respawn a pris la décision de reporter le lancement à cette même 2021 afin de gagner du temps et offrir aux joueurs la qualité souhaitée. Cette démarche s’inscrit dans la volonté du studio de ne pas soumettre ses salariés à la polémique pratique du crunching.

La version Switch a été retardée pour continuer à polir le port

“Nous essayons de fournir un contenu de qualité à un rythme sain.”, exprime Tchad grenier, directeur du jeu, pour se défendre contre les voix critiques qui accusent le studio d’être “trop ​​lent” lors de l’ajout de contenu à la bataille royale. “Nous refusons d’exploiter l’équipe, nous serons donc probablement plus lents à créer du contenu que si nous travaillions 15 heures par jour, mais ce n’est pas quelque chose que nous sommes prêts à faire. “

Concernant la version Nintendo Switch, Respawn a mentionné que ce port être compatible avec le jeu multiplateforme et offrir les mêmes fonctionnalités que les autres versions du jeu. “Les joueurs de Switch peuvent espérer mettre la main sur Apex Legends l’année prochaine”, ont-ils souligné dans des déclarations en octobre dernier.

Apex Legends Saison 8: Fuse arrive

Saison 8, intitulée Grabuge, arrivent juste deux ans après la sortie du titre. L’une des caractéristiques les plus attendues est que nous accueillerons le personnage Fuse, qui pourra lancer des grenades grâce à son bras mécanique et un missile utilisant le canon sur son dos. Vous pouvez en savoir plus ici.