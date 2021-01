Sony Playstation 5 :

Apex Legends, la bataille royale de Réapparaître, se prépare à accueillir le Événement de collecte de la soirée de combat. Soyez disponible pour les joueurs espagnols et mondiaux ensuite 19 janviersur PC, PS4 et Xbox One. L’activité rendra hommage à Pathfinder, le mécanisme de nanocomputer robotique modifié et convivial (MRVN) de Savage Lands. Offre 24 articles cosmétiques à thème pour une durée limitée, aussi bien que nouveaux modes du jeu.

Événement de collecte de la soirée de combat dans Apex Legends

De Respawn et EA, ils soulignent que le Événement de collecte de la soirée de combat comptez sur le nouveau Fournissez le mode Invasion d’escalade, Pathfinder Battle Zone, un nouveau registre de prix et la sortie de la relique de Gibraltar entre autres. A tout cela il faut ajouter les 24 nouveaux articles cosmétiques qui ne sera disponible que pour une durée limitée. Nous vous proposons tous les détails ci-dessous:

Invasion d’escalade d’approvisionnement

Dans ce mode temporaire, plus d’envois de fournitures qui contiennent armes à plusieurs niveaux entièrement équipées. De Respawn, ils soutiennent que ce mode fonctionne comme une “invasion” du mode de jeu normal “Play Apex”, donnant une torsion au classique Battle Royale avec beaucoup plus de livraisons de fournitures … et bien sûr, les armes normales continueront d’apparaître comme un butin au sol.

Zone de combat des éclaireurs

Les légendes abandonneront leurs armes et leurs capacités uniques pour combattre dans la zone de combat Pathfinder. Les joueurs peuvent essayer de frapper les boules de butin contenues dans l’anneau pour collectez un butin rare et affrontez-le contre des ennemis au corps à corps.

Événement de collecte de la soirée de combat

Les 24 articles cosmétiques qui seront disponibles sur une base limitée peuvent être achetés par achat direct (avec Apex Coins ou Artisan Metals) et dans les packages Apex de l’événement pendant toute la durée de l’événement. Les utilisateurs qui parviennent à obtenir ces 24 objets débloqueront la relique de Gibraltar, qui sera accessible à tous après l’événement grâce à la fabrication de reliques.

Bouton MRVN

Je viens de me présenter à l’Olympe, Les MRVN sont maintenant programmés pour récompenser les légendes dans l’arène. Ces robots amicaux ne donneront aux joueurs un bouton qu’après avoir interagi avec eux et produiront un bouton comme celui affiché sur leurs écrans.

“Pathfinder n’a pas été créé pour être serveur”

D’autre part, Respawn a également publié un dernier épisode de Histoires de la soirée de bataille de Savage Lands: Cet épisode plonge dans l’histoire de Pathfinder, qui découvre son mystérieux créateur et pourquoi le Mécanisme de Nanocomputer Robotique (MRVN), désigné scout, lance des tyroliennes à travers les Apex Games. “Pathfinder n’a pas été créé pour être serveur”, les détails de l’étude.

Nous vous rappelons que le Événement de collecte de la soirée de combat commencer le suivant 19 janvier dans Apex Legends, titre qui est actuellement disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Il existe également une version pour Commutateur Nintendo. “Respawn et EA surprennent avec un titre gratuit qui améliore grandement la formule Battle Royale en devenant candidat au roi du genre“, nous écrivons notre analyse.