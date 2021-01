Sony Playstation 5 :

Respawn Entertainment a annoncé cette semaine que le prochain 2 février commencer la huitième saison et à côté, un nouveau personnage, Fuse, que nous pouvons contrôler pour remporter la victoire grâce à ses capacités uniques.

L’accusation

Cependant, NOWWA, le développeur indépendant derrière BulletVille, un jeu d’action multijoueur qui a bénéficié d’une alpha entre octobre et novembre de l’année dernière, n’est pas très satisfait du design de ce nouveau héros, car ils prétendent qu’il s’agit d’un plagiat de Hunter, l’un des personnages qu’ils ont créé pour leur propre jeu et dont le design a été montré publiquement il y a quelques années. Bien qu’ils ne soient pas exactement les mêmes, NOWWA accuse Respawn Entertainment S’il y a trop de similitudes dans leur apparence et même leurs capacités, ils peuvent tous les deux utiliser un lance-roquettes.

“Nous sommes ravis que l’équipe d’Apex Legends ait aimé le style de Hunter au point de vouloir le recréer dans Apex Legends, donc nous espérons qu’il y aura un croisement à un moment donné”, a déclaré le studio dans un communiqué. “Cependant, Nous craignons qu’en tant que petite société de production indépendante dont le jeu n’est pas encore sorti, ils disent que nous avons plagié Apex Legends, et ce n’est pas vrai.“Pour l’instant, Electronic Arts a refusé de commenter.

Battle Royale de Respawn Entertainment

Apex Legends est une bataille royale réussie pour PC, PS4, Xbox One et bientôt Nintendo Switch qui divise les joueurs en équipes qui doivent se battre pour être la dernière équipe debout. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, nous vous encourageons à consulter notre analyse, tandis que dans notre guide vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour assurer votre victoire.