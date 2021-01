Sony Playstation 5 :

Légendes Apex il a un nouveau triler de gameplay de la prochaine saison 8: Havoc. De Respawn et EA ont préparé une vidéo inspiré des années 80 pour avancer avec beaucoup de chaos et de mauvais sang tout ce que la nouvelle saison du titre offre au niveau jouable. Et si cela ne suffisait pas, Jon Bailey Il est chargé de donner la parole à cette vidéo de pointe (beaucoup d’entre vous le connaîtront comme la voix qui raconte la bande-annonce honnête).

Actualités jouables pour Apex Legends Saison 8

Comme il a été appris lors de la bande-annonce cinématographique il y a quelques jours, il est officiellement confirmé que cette saison la carte de Can de los Reyes va subir les dégâts de la présence de Fuse, la nouvelle légende jouable. Le Campen de Salvo est prêt à combattre le style old school et à sortir des sentiers battus. C’est pourquoi chaque coin des terres sauvages a explosé et nous aurons de nouveaux domaines et des changements dans des endroits familiers.

La un énorme navire de guerre a été abattu Sur le chemin des Apex Games, ce navire a complètement effacé plusieurs zones de la carte. élargi le terrain de jeu de cette carte emblématique L’équipe de nettoyage écologique et de détection des dommages (connue sous le nom d’ECHO) a commencé travaux d’assainissement, rendant le lieu déjà capable d’accueillir d’innombrables duels explosifs. tente et tours d’observation ECHO apporte également un niveau de verticalité sans précédent à cette carte emblématique.

Fuse arrive dans la saison 8, et il a emballé plein de choses qui font boum. Éliminez l’opposition avec le répéteur 30-30 à levier, explorez un Kings Canyon effacé, recherchez les tout nouveaux magazines Gold, et plus encore. Maîtrisez le chaos à partir du 2 février. 🔥 pic.twitter.com/kFSPAnCDNk— Apex Legends (@PlayApex) 26 janvier 2021

Depuis le blog officiel Respawn, vous pouvez consulter en profondeur tous les changements jouables qui seront sur la carte, sans aucun doute l’une des grandes incitations en avance sur cette nouvelle saison. Comme nous savons déjà que Fuse est la légende principale, nous avons déjà revu ses détails. Arrive aussi un nouveau Battle Pass comment pourrait-il en être autrement, chargé de jusqu’à 100 récompenses différentes. Certains des points forts incluent les skins légendaires de Evil To Tutanus pour Lifeline et Radical Action de Bangalore, ou le skin légendaire DMR X-1 réactif pour le tireur d’élite Longbow.

Sur le terrain de l’arsenal, débuts du fusil à répétition 30-30 à levier, qui promet des combats intenses. En plus je sais aussi comprendra des chargeurs d’or, qui offrent la même capacité accrue que les violettes, mais avec une fonction de chargeur automatique. Respawn a également ajouté que l’histoire recevra une nouvelle extension. La nouvelle saison 8: Havoc arriver le mardi 2 février de 2021 sur PC, PS4 et XOne.

Légendes Apex c’est un jeu gratuit pour Battle Royale disponible pour PC, PS4 et Xbox One. N’hésitez pas à visiter notre guide complet de trucs et astuces ou jetez un œil à notre avis pour en savoir plus.