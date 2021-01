Sony Playstation 5 :

La première carte emblématique de Légendes Apex, Can de los Reyes, est détruit par plusieurs explosions dans le plus récent et le plus récent remorque de lancement de la Saison 8: Havoc, que Respawn Entertainment a récemment présenté, pour l’Espagne et le monde entier. Dans la vidéo que nous vous laissons ensuite, très en phase avec la société, il nous reste du miel sur les lèvres pour cette nouvelle saison qui sera présentée en première sur mardi prochain 2 février 2021.

Can de los Reyes explose dans la nouvelle bande-annonce de la saison 8

Le détail le plus intéressant que nous laisse cette bande-annonce cinématique de la saison 8 d’Apex Legends est l’impressionnante destruction d’une partie de la carte de Can de los Reyes. Comme vous pouvez le voir pendant la vidéo, Maggie, La soeur de Fuse, faire exploser plusieurs bombes dans ce qui semble être la partie nord et nord-ouest de Can de los Reyes. Le spectacle pyrotechnique est immense et les explosions font des ravages tout de suite, jeu de mots.

Lorsque le champion de Salvo a rejoint le Mercenary Syndicate, Walter “Fuse” Fitzroy a eu l’opportunité de rejoindre les Apex Games, mais tout le monde sur sa planète natale n’a pas partagé son enthousiasme.

Ce signifie un changement littéral et très significatif pour le plan de Can de los Reyes. Et c’est que Respawn a confirmé que l’une des attractions de cette nouvelle saison est une mise à jour Pour cette carte bien-aimée, elle recevra de nombreux changements dans sa géographie.

Lorsque Salvo a rejoint le Mercenary Syndicate, Walter “Fuse” Fitzroy a eu la chance de rejoindre les Apex Games, mais tout le monde sur sa planète natale n’a pas partagé son enthousiasme. Quand sa grande entrée ne s’est pas déroulée comme prévu, serait-il encore capable de coller le palier? pic.twitter.com/6RfaI3o6la— Apex Legends (@PlayApex) 21 janvier 2021

Quoi qu’il en soit, pour l’instant nous devrons continuer à être patients et à attendre ce 2 février pour pouvoir goûter par nous-mêmes. toute l’actualité qui nous attendent dans la saison 8. Nous savons déjà bien sûr que Fuse sera la nouvelle légende jouable, et il a également été découvert que comme une nouveauté dans l’arsenal obtenir le fusil à répétition M 30-30, une vieille connaissance de la franchise Titanfall. De plus, il est fort probable qu’à cette date, le jeu sortira également sa version Nintendo Switch.

Légendes Apex c’est un jeu gratuit pour Battle Royale disponible pour PC, PS4 et Xbox One. N’hésitez pas à visiter notre guide complet de trucs et astuces ou jetez un œil à notre avis pour en savoir plus.