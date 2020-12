Sony Playstation 5 :

Ark 2 a été l’une des annonces les plus surprenantes du gala Les Game Awards 2020 diffusé le 11 décembre, non pas tant à cause du jeu lui-même (en fait, le gameplay n’a pas été montré) mais à cause de la présence de vin Diesel dans la bande-annonce CGI réalisée avec ressources du moteur graphique par Studio Wildcard. Microsoft a annoncé via Xbox Wire que le jeu sera exclusif à la console au lancement en 2022 pour Xbox Series X / S, les joueurs PS5 devront donc attendre après son apparition dans PC et les machines de nouvelle génération de Microsoft.

Dans le même communiqué, force est de constater que la présence de Vin Diesel dans la remorque n’était pas une simple excuse pour capter notre attention. L’acteur américain sera, en plus d’un “personnage héroïque” dans le jeu et un grand nom dans Ark: The Animated Series (qui mettra en vedette Russell Crowe et Elliot Page, entre autres grands noms), Producteur exécutif de la suite à un jeu vidéo qui dit avoir passé plus de 1000 heures.

Dans Ark II, “les joueurs seront plongés dans un nouveau monde brutal de survie primitive contre les bêtes et les hommes, face à la menace toujours présente de dinosaures intelligents hyper réalistes, une faune extraterrestre agressive et des environnements exotiques d’une planète d’un autre monde », explique Microsoft.« Les survivants continueront l’histoire dramatique de l’Arche couvrant plusieurs époques de l’évolution de l’humanité dans ce survie du bac à sable de nouvelle génération“.

L’arche originale est sur Xbox Game Pass avec toutes les extensions

La collaboration entre Xbox et Studio Wildcard n’est pas nouvelle. Après la sortie du jeu sur Steam Early Access à la mi- 2015, en décembre de la même année, il a lancé Aperçu du jeu Xbox pour Xbox One en exclusivité. De plus, c’était l’un des premiers jeux à avoir version améliorée pour Xbox One X, en plus de version optimisée pour Xbox Series X / S. Le titre, disponible sur PC, PS4, Switch, Android et iOS, est disponible sur Xbox Game Pass avec toutes ses extensions.