Studios de jeux Arrowhead, que nous connaissons par des œuvres telles que Magicka, Gauntlet ou Helldivers, ont annoncé aujourd’hui que Ils travaillent déjà sur leur prochain jeu vidéo. Apparemment, c’est un jeu de tir à la troisième personne avec une qualité triple A, des graphismes de nouvelle génération et une coopérative innovante. Ils souhaitent agrandir leur équipe à l’occasion de ce nouveau projet.

est Étude suédoise, basée spécifiquement à Stockholm, a entamé un processus d’expansion de la main-d’œuvre pour élargir son équipe, qui a actuellement 65 employés pour ce projet. Sur leur site Web, il y a postes vacants pour tous les types de profils, des artistes d’effets spéciaux expérimentés aux concepteurs de jeux et animateurs.

Pour le moment, la seule chose que nous savons sur ce projet, en plus de toutes les descriptions partagées par les responsables aujourd’hui, est une image illustrant l’entrée annonçant les multiples postes vacants pour Arrowhead Game Studios. L’instantané, que vous pouvez également voir inséré sous ces lignes, montre un paysage désertique avec un ciel bleu clair dans lequel la Lune peut être vue.

Coopération Triple A avec graphismes nouvelle génération et humour satirique

Et c’est que le projet sur lequel ils travaillent est encore inconnu, mais en plus des caractéristiques susmentionnées, Arrowhead Game Studios assure que ce titre maintiendra que “humour satirique” que les fans de studio «connaissent et aiment». Il intégrera également un système par lequel la communauté peut prendre des décisions pour modifier le cours du jeu, bien que rien de plus n’ait encore été précisé à cet égard.

“Nous sommes incroyablement excités pour créer une nouvelle expérience coopérative de nouvelle génération pour nos fans et notre communauté. Nous recherchons des développeurs talentueux pour nous rejoindre dans ce voyage et nous sommes impatients de partager plus de détails sur le projet à l’avenir », dit-il. Johan Pilestedt, PDG d’Arrowhead Game Studios, sur le site officiel de l’entreprise.