BioWare a travaillé sur un successeur de Jade Empire entre 2005 et 2008. Avec le nom de code Remuer, le titre a été révélé dans Bioware: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development, un livre publié en anglais en novembre 2020 qui passe en revue l’histoire de l’étude de Mass Effect et Star Wars: Knights of the Old Republic à l’occasion de son 25e anniversaire. Au cours des dernières semaines, le directeur artistique Matt Rhodes a posté sur son compte Instagram (va Eurogamer) images conceptuelles de ce projet.

Le titre était prévu pour PC, Xbox 360 et PlayStation 3. Cela n’a jamais été annoncé officiellement. Le développement a commencé comme Jade Empire 2, mais est passé du décor de la Chine ancienne à un environnement de science fiction et de la mécanique basée sur les arts martiaux à un monde ouvert dans lequel le joueur pouvait se déplacer agilement en faisant Parkour. Le titre était centré sur le action avec une mission et une structure narrative non linéaire.

La la production a cessé en 2008 pour se concentrer sur Dragon Age: Origins et Mass Effect 2. Le studio de Vancouver (Canada) Grands jeux de sandwich (déjà fermé, mais ils ont participé à des titres comme SOCOM: Confrontation et Army of Two: the 40th Day) ont collaboré au développement. Les membres de ce cabinet viennent de Rockstar Vancouver.

“Cela a commencé comme une suite à Jade Empire, [pero] Remuer évolué et changé son parcours à plusieurs reprises au cours du développement “, explique Rhodes sur son compte Instagram.” Il a été récemment révélé plus en détail dans le livre ‘Bioware: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development’. Pour fêter ça, j’ai fouillé dans les archives et enlevé 15 ans de poussière de certaines de mes pièces préférées de ce projet “.

BioWare fonctionne sur les nouveaux Dragon Age et Mass Effect

BioWare travaille actuellement sur plusieurs projets. Dragon Age 4 (nom non officiel) à partir duquel nous avons vu une bande-annonce cinématographique aux Game Awards 2020; une nouvelle tranche de Effet de masse et une refonte de Anthem qu’ils appellent en interne Anthem Next.