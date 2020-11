Sony Playstation 5 :

Assassin’s Creed Valhalla a reçu un correctif hier pour théoriquement corriger certains bugs et améliorer les performances du jeu dans toutes ses versions, promettant d’adapter la résolution et les paramètres pour maintenir 60 fps et résoudre le problème de déchirure d’écran (image fractionnée) sur Xbox Série X / S. C’était l’intention, mais il semble que la mise à jour ait été contre-productive et ait empiré les performances sur les nouvelles consoles -et selon certains utilisateurs, également sur PC-.

La grande nouvelle de la version 1.0.4 était ces options permettant de donner la priorité aux performances ou à la fidélité sur PS5, Xbox Series X et même Series S.La série S a connu une fréquence d’images plus stable par seconde, mais sur d’autres plates-formes, le résultat n’est pas celui souhaité. La PS5 souffre en mode performance des chutes à 40 fps, ce qui ne se produit pas avant le patch, et John Linneman de Digital Foundry a remarqué ce comportement étrange suite aux plaintes des joueurs: “Je ne sais pas – pourquoi cela se produit – mais vous avez raison, Ils ont aggravé la version PS5. Je recommanderais de ne pas mettre à jour“Dit-il sur Twitter. Tom Phillips d’Eurogamer assure également que le patch n’a pas complètement résolu les problèmes de déchirure d’écran de la Xbox Series X – bien que, selon certains utilisateurs, il les ait visiblement réduits.

Une solution de contournement possible pour PS5?

Ubisoft devrait bientôt publier une nouvelle mise à jour et, au moins dans le cas de PlayStation 5, Il est recommandé -si vous en avez l’occasion- de ne pas mettre à jour vers la version 1.0.4. Jusque-là, il semble que les joueurs aient trouvé un moyen d’éliminer les problèmes introduits dans PS5: “Si vous supprimez le jeu et réinstallez la version mise à jour de votre collection -digital-, le FPS revient à la normale, en douceur. Donc, appliquer la mise à jour au jeu avec un téléchargement séparé semble poser le problème », explique un utilisateur sur Twitter.« Cette méthode ne fonctionne évidemment pas pour les utilisateurs du jeu physique car ils doivent encore télécharger la mise à jour séparément. Mais j’espère que cela aidera Ubisoft à trouver une solution le plus rapidement possible. “

L’analyse technique du jeu avant le patch

Au lancement, Assassin’s Creed Valhalla a montré des performances similaires sur les nouvelles consoles, ciblant 60 fps et une résolution dynamique 4K – une moyenne de 1800p sur PS5 et 1620p sur Xbox Series X – et des temps de chargement réduits, bien que le principal problème qui est apparu sur Xbox était une déchirure exagérée qui rendu le clipping visible dans l’image, un bug qui pour de nombreux joueurs est encore plus ennuyeux que quelques petites baisses de framerate. C’est pourquoi résoudre le problème était une priorité absolue pour Ubisoft.

Assassin’s Creed Valhalla est un épisode de suite qui “ne décevra pas ceux qui ont apprécié les deux derniers opus. C’est un immense RPG d’action qui se déroule dans un cadre très attrayant, et bien qu’il ne se démarque pas dans le jouable ou le récit, se prélassant dans la répétitivité de son contenu, la vérité est que est très divertissant, pariant encore une fois sur une formule qui a connecté des millions de joueurs, peu importe combien nous pouvons le frapper », nous comptons dans son analyse.