Comme nous l’avons expliqué hier au cours de cette semaine, nous allons rattraper notre examen de ventes au format physique en Espagne, et aujourd’hui c’est le tour de la semaine intéressante de 9-15 novembre, dans laquelle les nouvelles consoles Microsoft, Xbox Series X / S, ont été mises en vente, et où plusieurs jeux importants ont été publiés, comme le nouveau Appel du devoir et Le credo de l’assassin, aussi bien que Titres PS5Bien que la console soit mise en vente une semaine plus tard.

Semaine de vente 46: du 9 au 15 novembre

1. Assassin’s Creed Valhalla (PS4)

2. Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4)

3. Spider-Man Miles Morales (PS5)

4. FIFA 21 (PS4)

5. Spider-Man Miles Morales (PS4)

6. Remake de Demon’s Souls (PS5)

7. Animal Crossing: Nouveaux horizons (Switch)

8. Assassin’s Creed Valhalla (Xbox)

9. Assassin’s Creed Valhalla (PS5)

10. Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

Le nouvel Assassin’s Creed a battu le nouveau Call of Duty

Ce fut sans aucun doute la plus grosse semaine de l’année en termes de libération de poids, avec l’arrivée de deux sagas vétérans les plus vendues ainsi que des nouveaux jeux sur console, et Assassin’s Creed Valhalla pour PS4 était le best-seller avec 26800 unités, dépassant les ventes d’Assassin’s Creed Odyssey en

2018 qui s’est vendu à 23600 exemplaires sur la même console, bien qu’en dessous de ceux d’Assassin’s Creed Origins en 2017, qui s’est vendu à 34000 exemplaires dans cette même version. Dans toutes les autres versions, Valhalla a vendu 4200 unités sur Xbox (Il s’agit d’une édition unique compatible avec les consoles Xbox One et la nouvelle série X / S, qui ont été publiées cette semaine), et 3200 unités sur PS5, console arrivée en Espagne une semaine plus tard, le 19 novembre.

Le deuxième best-seller était un autre poids lourd en Espagne, Call of Duty: Guerre froide Black OpsQu’est-ce que j’ai vendu? un peu plus de 10000 unités sur PS4, restant loin de ce qui a été réalisé par Call of Duty: Modern Warfare l’année dernière qui a vendu 50000 unités lors de sa semaine de lancement. Dans sa version de PS5 le nouveau Call of Duty vendu 1800 unités et en 1650 unités sur Xbox.

En troisième position, c’est curieusement un jeu qui ne pouvait être apprécié qu’une semaine plus tard, Spider-Man Miles Morales de PS5Qu’est-ce que j’ai vendu? 6800 unités, tandis que sur PS4 j’ai vendu 5350 unités. Ce n’est pas le seul cas d’un titre PS5 à figurer sur la liste, car la même chose s’est produite avec Les âmes du démonQu’est-ce que j’ai vendu? 5200 unitésTant de joueurs en Espagne ont eu ces titres chez eux pendant plusieurs jours en attendant l’arrivée de leur nouvelle PlayStation 5 pour pouvoir les sortir.

Ce n’étaient pas les seules nouvelles car c’était une semaine avec de nombreuses sorties qui ne pouvait pas se faufiler dans le top 10, passons en revue certains d’entre eux. Yakuza: Like a Dragon, le nouvel opus de la saga charismatique Sega, vendu 1200 unités sur PS4 et 320 sur Xbox. Kingdom Hearts: Melody of Memory, un spin-off musical de la célèbre saga Square Enix, vendu 800 unités sur PS4 et 650 unités sur Nintendo Switch.

NBA 2K21 dans sa version nouvelle génération vendue 350 unités sur PS5 et 200 unités sur Xbox Series, et Gears Tactics, le jeu de stratégie basé sur la saga d’action Xbox, vendu 150 unités. Just Dance 2021, un jeu qui est depuis de nombreuses années un best-seller en Espagne, vendu 1600 unités sur Nintendo Switch et 170 unités sur PS4. Comme les autres années, ce titre commence faiblement, mais à l’approche de Noël, il prend du poids et devient toujours l’un des meilleurs vendeurs.

Enfin, nous avons l’incroyable plateforme Sackboy: A Big Time Adventure, qui s’est vendu 450 unités sur PS4 et 550 unités sur PS5.

Bien que nous vous disions déjà les ventes des nouvelles consoles dans leur première, avec Série Xbox vente 14100 unités en ajoutant les deux modèles, par curiosité on pourrait vraiment dire que ce n’était pas la console la plus vendue de la semaine, depuis le portable rétro Game & Watch: Super Mario Bros. J’ai presque vendu 26 000 unités, évidemment à un prix bien inférieur, 60 euros, donc ce n’est pas comparable bien que ça reste curieux.