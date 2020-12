Sony Playstation 5 :

Assassin’s Creed Valhalla a été mis en vente le 10 novembre et Ubisoft est parti depuis correction de divers bugs qui affectaient la progression du jeu, en plus d’autres qui ont également détérioré les performances du jeu dans certaines versions. Maintenant que le titre était un peu plus stable, les joueurs ont trouvé un nouveau bug qui est arrivé avec l’événement du jeu. Fête de Noël, une célébration en jeu qui vient fêter Noël.

Comme dans toute bonne célébration viking, le festival de Yule a apporté avec lui d’énormes quantités d’alcool. Un personnage spécifique met au défi Eivor de boire, comme c’est le cas à plusieurs reprises dans le jeu, mais cette fois avec la particularité que Cela peut provoquer un bug qui fait que le protagoniste se réveille toujours ivre. Certains utilisateurs, comme l’auteur du tweet que vous pouvez voir inséré sous ces lignes, ont été victimes de cet échec particulier et demandent à Ubisoft de le résoudre au plus vite.

@UbisoftSupport Eivor est ivre à chaque fois que je charge le jeu. A commencé à se produire après le concours de combat pendant le festival de Yule. S’il-vous-plaît, réparez. #AssassinsCreedValhalla #XboxShare pic.twitter.com/sF5nTA8Nri— Perfect_Platinum (@evilhotice) 21 décembre 2020

Soyez prudent lorsque vous buvez avec Braun

Si vous jouez à Assassin’s Creed Valhalla et que vous souhaitez participer au Festival de Yule, vous devez faire attention car les joueurs ont trouvé divers bugs liés à cet événement temporaire. D’abord cela, qui n’affecte pas trop au début mais, comme l’effet n’est jamais désactivé, après les premières minutes de rire cela peut devenir une nuisance: la plupart des joueurs qui ont connu cet échec Ils disent que ça leur est arrivé après avoir bu avec Braun, vous pouvez donc essayer de l’éviter tant que le bogue n’a pas de solution. Oui, si ça t’arrive vous pouvez essayer de le résoudre en méditant ou en voyageant vite; Ainsi, l’effet ivre devrait disparaître.

Assassin’s Creed Valhalla Maintenant disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC. Si vous n’êtes pas encore entré dans ce nouvel opus, vous pouvez lire notre analyse, dans laquelle nous en disons qu ‘”un immense RPG d’action qui se déroule dans un cadre très attractif, et bien qu’il ne se démarque pas dans le jouable ou dans le récit, jubilant dans la répétitivité de son contenu, la vérité est qu’il est très divertissant ».